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東部鐵路若推標準軌距 學者憂可能迎來交通黑暗期

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台鐵130多年來都沿用日治時期的106.7公分窄軌距。本報資料照片
台鐵130多年來都沿用日治時期的106.7公分窄軌距。本報資料照片

交通部鐵道局擬研議東部鐵道路網採用國際標準軌距，學者認為，東部鐵路近年推動雙軌電氣化，好不容易迎來一定成果，若又要改用標準軌距，勢必迎來一段漫長的交通黑暗期，即使車速加快，省下的時間也不一定符合龐大的經費成本，呼籲審慎評估。

台鐵130多年來都沿用日治時期106.7公分窄軌距，為推動東部快鐵，交通部鐵道局今天表示，由於台鐵東部路網相對單純、密度較低，將研議使用143.5公分的國際標準軌距，時速可由目前最快130公里提升至160公里，可行性評估約一年出爐。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄說，東部採用標準軌距是可以討論的議題，但重點是交通部必須先釐清推動政策的原因再對症下藥，如軌道容量不足、運量太低或車輛採購等問題，「事情不是憨人想的這麼簡單」，並非更換成標準軌距問題就可迎刃而解。

張勝雄說，若有預計要解決的問題，專業運輸學者也會提出三個規畫方案再做通盤討論，並評估成本看口袋多深，這才是完整做事情的態度，如果只貿然拋出一個標準軌距方案，「可能是劉銘傳托夢」。

消基會交通組副召集人李克聰說，更換軌距將影響台鐵營運方式，連車廂都要重新購買，台鐵目前最大問題仍是交通安全，大幅度更動設備及營運模式，未來將面臨巨大的困難挑戰。改用標準軌等於要「邊營運邊改」，近年的雙軌電氣化投資也會出現嚴重的重疊浪費。

李克聰說，東部鐵道營運困難主因是沒有雙軌及電氣化，除了車速受限，也因停等、避讓導致行車時間拉長或誤點，好不容易現在陸續改善，調度效率可望提昇，若執意推動標準軌距，省下的時間跟龐大的經費不一定相符，且勢必迎接一段漫長的工程期，對台鐵營運、民眾權益都有很大影響，可能重新進入交通黑暗期，也不一定真正符合民眾需求。

台鐵 鐵道 消基會

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