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30日寒流來襲 山上有機會降雪

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
中央大氣系兼任副教授吳德榮指出，跨年夜至元旦早晨，嘉義以北平地低溫恐下探至5度左右。（網路截圖）
中央大氣系兼任副教授吳德榮指出，跨年夜至元旦早晨，嘉義以北平地低溫恐下探至5度左右。（網路截圖）

30日寒流南下，全台各地氣溫驟降，跨年夜至元旦清晨，嘉義以北低溫恐下探5度。中央氣象局表示，30日寒流南下，各地氣溫驟降10度以上。氣象專家吳德榮指出，跨年夜至元旦早晨，嘉義以北平地低溫恐下探至5度左右。天氣風險公司總監賈新興則表示，太平山和拉拉山31日深夜至1月1日清晨有降雪機會。

30日寒流來襲

中央氣象局表示，28日受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚偏涼，東半部有局部短暫雨，北部及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。29日東北季風稍減弱，氣溫稍回升，東半部及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

30日鋒面通過，緊接著寒流南下，各地氣溫將一路下滑，越晚越冷，氣溫驟降10度以上，全台有感；天氣方面，北部及東北部整天濕冷，花東偶有局部雨，中南部地區則為多雲時晴的天氣。

北部低溫下探5度

中央大氣系兼任副教授吳德榮提醒，30日寒潮爆發，氣溫劇降、天氣急凍，晚上北部空曠地區將降至7度左右、都會區降至9、10度，「對人體適應是巨大挑戰，千萬要注意保暖！」31日早晨，北台率先降至此波寒流的最低氣溫，北部平地約5度左右、台北都會區約7、8度。

吳德榮指出，其他地區在跨年夜至元旦早晨降至最低溫，嘉義以北平地最低溫可降至5度左右，全台除恆春半島外，幾乎都降至10度以下。元旦白天起至3日，氣溫逐日回升，但因夜間有輻射冷卻效應，早晚氣溫仍偏低。

吳德榮分析，跨年西半部送「最後夕陽」活動都是晴朗的；元旦清晨東半部迎「曙光、日出」活動則因仍有些低層雲，有時還伴隨局部零星小雨，可能略受干擾，需要一些運氣。

天氣風險公司總監賈新興表示，30日寒流南下，北部最低溫預估出現在31日清晨，台北氣象站約8至9度，北部沿海及空曠區和谷地降到5至7度，中南部受輻射冷卻影響，最低溫出現在1月1日清晨，大約5至7度，其中太平山和拉拉山12月31日深夜至1月1日清晨有降雪的機會。

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低溫 寒流

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