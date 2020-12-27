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中年缺鈣藏危機 南投營養師大推芝麻奶簡單補鈣
根據台師大研究顯示，國人骨質密度不合格比例，50歲以上女性達92%，男性達80%，中部地區更高達82％，缺鈣問題須正視改善，南投縣營養師公會和衛福部南投醫院積極宣導「只要鈣健康不要骨頭鬆」，深入社區帶著長輩認識高鈣食物。
南投醫院指出，依據國民健康署建議，成人每日應攝取1000毫克的鈣質，但2013至 2016年國民營養健康狀況變遷調查結果，國內65歲以上老人每日平均乳品攝取約0.4至0.7杯，遠遠不足建議量的1.5杯，導致缺鈣問題嚴重必須重視。
南投縣營養師公會因此串聯南投醫院等醫療院所的營養師資源，陸續安排巡迴全縣13鄉鎮市，已赴名間弓鞋社區及集集八張社區推動辦理「只要鈣健康不要骨頭鬆」宣導活動，帶年長者認識高鈣食物，並DIY製作高鈣飲品「芝麻牛奶麥片」。
南投醫院營養師陳佳祺說，鈣質進入人體需透過維生素D轉化才能被儲存吸收，因此除均衡飲食，並曬太陽才能協助涉入鈣，但年長者常因鈣質攝取不足、運動量減少、太少曬陽光而缺乏維生素D，導致骨質漸流失，跌倒骨折風險機率大增。
而為協助長輩加強補充鈣質，南投醫院營養師團隊因此指導自製高鈣飲品「芝麻牛奶麥片」，營養師黃淑敏說，1湯匙約15克的黑芝麻、3湯匙麥片，再加入1杯約240cc牛奶，當早餐飲用，就能補充生活上需要的鈣質，簡單又營養。
黃表示，因麥片含有豐富膳食纖維，易產生飽足感，可以當主食，而芝麻牛奶麥片就高達400毫克的鈣，占每日建議攝取量的4成，同時含有蛋白質及油脂，且芝麻味道很香，因此喝起來風味好、不會胖、會飽又很營養，很適合長輩。
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