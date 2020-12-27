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中年缺鈣藏危機 南投營養師大推芝麻奶簡單補鈣

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
衛福部南投醫院營養師團隊大推芝麻牛奶，除補鈣，且有豐富膳食纖維易產生飽足感。圖／南投醫院提供
衛福部南投醫院營養師團隊大推芝麻牛奶，除補鈣，且有豐富膳食纖維易產生飽足感。圖／南投醫院提供

根據台師大研究顯示，國人骨質密度不合格比例，50歲以上女性達92%，男性達80%，中部地區更高達82％，缺鈣問題須正視改善，南投縣營養師公會和衛福部南投醫院積極宣導「只要鈣健康不要骨頭鬆」，深入社區帶著長輩認識高鈣食物。

南投醫院指出，依據國民健康署建議，成人每日應攝取1000毫克的鈣質，但2013至 2016年國民營養健康狀況變遷調查結果，國內65歲以上老人每日平均乳品攝取約0.4至0.7杯，遠遠不足建議量的1.5杯，導致缺鈣問題嚴重必須重視。

南投縣營養師公會因此串聯南投醫院等醫療院所的營養師資源，陸續安排巡迴全縣13鄉鎮市，已赴名間弓鞋社區及集集八張社區推動辦理「只要鈣健康不要骨頭鬆」宣導活動，帶年長者認識高鈣食物，並DIY製作高鈣飲品「芝麻牛奶麥片」。

南投醫院營養師陳佳祺說，鈣質進入人體需透過維生素D轉化才能被儲存吸收，因此除均衡飲食，並曬太陽才能協助涉入鈣，但年長者常因鈣質攝取不足、運動量減少、太少曬陽光而缺乏維生素D，導致骨質漸流失，跌倒骨折風險機率大增。

而為協助長輩加強補充鈣質，南投醫院營養師團隊因此指導自製高鈣飲品「芝麻牛奶麥片」，營養師黃淑敏說，1湯匙約15克的黑芝麻、3湯匙麥片，再加入1杯約240cc牛奶，當早餐飲用，就能補充生活上需要的鈣質，簡單又營養。

黃表示，因麥片含有豐富膳食纖維，易產生飽足感，可以當主食，而芝麻牛奶麥片就高達400毫克的鈣，占每日建議攝取量的4成，同時含有蛋白質及油脂，且芝麻味道很香，因此喝起來風味好、不會胖、會飽又很營養，很適合長輩。

南投縣營養師公會和衛福部南投醫院深入社區帶著長輩認識高鈣食物。圖／南投醫院提供
南投縣營養師公會和衛福部南投醫院深入社區帶著長輩認識高鈣食物。圖／南投醫院提供
南投縣營養師公會和衛福部南投醫院深入社區帶著長輩認識高鈣食物。圖／南投醫院提供
南投縣營養師公會和衛福部南投醫院深入社區帶著長輩認識高鈣食物。圖／南投醫院提供

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