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冬令進補薑母鴨、麻油雞 高血壓患者食用要小心

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
員榮醫院醫療部主任、心臟內科醫師陳裕峰說，進補活血化淤如薑母鴨、人蔘等補品，尤其是加了酒的料理對於有在吃降血壓藥和防治血栓的抗凝血劑病患，食用時要特別注意血壓變化，避免造成血壓爆衝，可能會有中風和心肌梗塞的危險。記者林宛諭／攝影
員榮醫院醫療部主任、心臟內科醫師陳裕峰說，進補活血化淤如薑母鴨、人蔘等補品，尤其是加了酒的料理對於有在吃降血壓藥和防治血栓的抗凝血劑病患，食用時要特別注意血壓變化，避免造成血壓爆衝，可能會有中風和心肌梗塞的危險。記者林宛諭／攝影

天氣冷，許多民眾都愛吃薑母鴨、燒酒雞、麻油雞等驅寒進補，最近彰化一名商界人士家人幫他進補，他喝了一碗薑母鴨湯就腦中風，彰化縣員林市員榮醫院醫療部主任、心臟內科醫師陳裕峰說，進補活血化淤如薑母鴨、人蔘雞等補品，對於有在吃降血壓藥和防治血栓的抗凝血劑病患，食用時要特別注意血壓變化，避免造成血壓爆衝，可能會有中風和心肌梗塞的危險。

彰化縣一名張姓高血壓病患說，最近聽到一名60多歲知名商界友人竟只因喝了一碗家人幫他準備的薑母鴨湯，竟腦中風送醫急救，讓他很心驚。

張姓病患分享，他吃了27年的降血壓藥，一直很注重飲食，如果是單純吃降血壓藥，禁忌還少，吃了20年降血壓後，7年前也得用抗凝血劑後，更是完全不會去吃薑母鴨這類有放酒的料理，最多只吃裡面的肉，而不喝湯，確保安全。

陳裕峰說，有些冬令進補的當歸、人蔘、老薑等料理有活血化淤效果，三高病人若要食用都要特別小心，高血壓病患怕吃到有加酒的進補料理，尤其天氣冷，血管收縮，一吃這些料理又加快血流速度，血管一承受不住，血管爆裂可能會中風，而糖尿病患血管彈性較差，膽固醇高的人，血管也容易硬化都是中風和心肌梗塞高危險群，冬令進補要更小心。

也有一名高血壓患者聽人說吃黑木耳對保養心血管、降血糖、降血壓有幫助，家人幫他準備黑木耳露當茶飲，他每天大量飲用，結果身上常有淤青，才覺得不對勁，原來是黑木耳有抗凝血效果，對於已在用抗凝血劑的病患，反而有加乘效果，造成微血管破裂。

陳裕峰說，的確像黑木耳或是富含維生素K的青花菜、菠菜、綠茶等都會影響抗凝血劑藥效作用，不宜過量食用，而酒類更是要嚴禁。

有些病患抗拒吃降血壓藥，甚至覺得吃抗凝血劑，飲食得處處限制，很麻煩，因此沒有按醫師指示固定吃降血壓，甚至自行停藥，也很危險。

曾有一名病患自己停了高血壓的藥約二個月後，某天半夜突發現衣服溼了，嘴裡也有異物，結果發現原來自己竟吐血，衣服也都沾滿血，嚇到快到醫院急診，一量血壓超過240，幸好立即止血才沒事。

陳裕峰說，高血壓病患不按醫師指示服藥，易讓血壓高高低低，反而造成心臟和血管負擔，半夜突出血不止是會發生的，因為血壓過高，爆衝讓血管破裂就出血了，以往也有病患因眼睛出血去看眼科，後來發現也是高血壓問題而轉介到心臟科，所以高血壓患者一定要依照醫藥指示用藥，也得更注意飲食，長期減鹽飲食與運動都有助於改善高血壓。

高血壓 腦中風 薑母鴨

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