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冬季中醫穴位敷貼 可改善鼻過敏與氣喘症狀

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
中醫師鄒曉玲表示，冬季利用溫陽通絡的中藥製作藥餅，敷貼在相對應的穴位上，即冬季三九貼。記者陳斯穎／攝影
中醫師鄒曉玲表示，冬季利用溫陽通絡的中藥製作藥餅，敷貼在相對應的穴位上，即冬季三九貼。記者陳斯穎／攝影

新竹一名5歲的小弟弟一早起床就打噴嚏、流鼻涕伴咳嗽，去年接受中醫穴位敷貼，媽媽發現到了今年冬天，弟弟鼻過敏症狀明顯改善，感冒頻率減少，以往遇到下雨天就發作的鼻過敏也緩解很多；另一名8歲的小朋友，從小就怕吃藥，但反覆鼻塞、流鼻涕、睡覺張口呼吸，去年也選擇穴位敷貼，治療後，早上起床的鼻過敏症狀也隨之減輕。

中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科醫師鄒曉玲表示，過了立冬，大家都開始冬令進補，冬季天冷風大，也是虛寒性過敏性鼻炎與氣喘好發的季節，在這個時候利用溫陽通絡的中藥製作藥餅，敷貼在相對應的穴位上，即冬季三九貼，可以達到溫肺祛寒的功效，降低鼻過敏與氣喘症狀的嚴重度。

鄒曉玲指出，臨床上也遇到不少老年人因為年長體虛、器官功能衰退，表現慢性鼻炎的症狀；71歲的老太太，整日鼻水流不停已經1年多，伴隨身體發冷，經過口服中藥與穴位敷貼治療2周後，鼻水量大幅減少，身體也比較能夠抗寒。

虛寒性體質者表現的症狀多為畏寒、鼻水清稀如水、或咳嗽痰涎清稀，平時應少吃寒涼冰冷的食品，包含冰品、茶類飲品、西瓜、水梨、葡萄柚、柚子、椰子、橘子、硬柿子、山竹、蓮藕、綠豆、白蘿蔔、大白菜、苦瓜、黃瓜、絲瓜、冬瓜、蕃茄、竹筍等等。

今年度冬季三九貼時間從12月21日至明年01月30日，過敏、氣喘屬於虛寒證的族群，可以每隔1至2周進行一次穴位敷貼，共敷貼三回；皮膚過敏與急性發炎狀態時則不適合進行三九貼的療程，建議經中醫師評估後再治療。

中醫師鄒曉玲表示，冬季三九貼可以達到溫肺祛寒的功效，降低鼻過敏與氣喘症狀的嚴重度。記者陳斯穎／攝影
中醫師鄒曉玲表示，冬季三九貼可以達到溫肺祛寒的功效，降低鼻過敏與氣喘症狀的嚴重度。記者陳斯穎／攝影

氣喘 中醫

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