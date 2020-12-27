境外汙染物移入、擴散條件差 南部空品連3天亮橘燈

空品監測網表示，今天鋒面通過及東北季風影響，白天中部以北的空氣品質為普通至良好等級，雲嘉南以南易有汙染物累積；晚起東北季風增強，中部以北擴散條件好轉，空氣品質佳。今天北部、竹苗、宜蘭及花東空品區多為「良好」等級，北部、竹苗短時間為「普通」；中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」，雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

28日受東北季風影響，東北季風可能挾帶微量境外汙染物南下，西半部沿海地區汙染物濃度易上升，中南部地區位於下風處，擴散條件較差，易累積汙染物。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗及中部空品區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

29日東北季風稍減弱，西半部擴散條件稍轉差，中南部地區位於弱風區，有利於汙染物累積。北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗及中部空品區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。