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110年元旦假期 公路客運有這些優惠

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
110年元旦連假將至，為迎接返鄉及出遊旅客，客運等公共運輸有不少運輸優惠。圖／高雄市區監理所提供
110年元旦連假將至，為迎接返鄉及出遊旅客，客運等公共運輸有不少運輸優惠。圖／高雄市區監理所提供

110年元旦連假將至，高雄市區監理所表示，連假期間針對返鄉及出遊旅客有公共運輸優惠，包括14家業者88條國道客運路線平日優惠票價或85折；46條「台灣好行」路線用電子票證半價；另針對東部地區轉乘市區客運基本里程或一段票免費。

高雄市區監理所表示，110年元旦連假推動不少公共運輸優惠，包括14家業者88條國道客運路線平日優惠票價或原票價85折，如阿羅哈客運北高路線2排椅原價730元，優惠價640元；另46條「台灣好行」路線用電子票證可半價優惠。

轉乘優惠方面，如搭乘國道客運、台鐵及高鐵10小時內轉乘在地客運、公車，使用電子票證有轉乘一段票或基本里程免費。北花線國道客運單人來回票優惠價，民眾僅需負擔400元，其餘由公路總局補貼。

另鼓勵民眾連假期間前往宜花東地區搭公路客運，持客運票證向指定小客車租賃業及機車租賃業者租車，回程搭公路客運時持租車憑證及公路客運票證可向客運業者申請租用小客車者每車每次補貼200元，租用機車者每車每次補貼100元。

高雄市區監理所日前也到高雄市建國路沿線的國光、統聯、阿羅哈、和欣及高雄等客運場站督導客運業者疏運整備情形，客運業者皆已完成車輛保養及預備車輛調度等工作，預備迎接大量的返鄉及出遊旅客。

另高雄市區監理所通常在每月首個周末上午辦理假日機車考照，服務平常日上班無法考照的民眾，但1月份遇元旦將順延至1月9日。

高雄市區監理所所長陳崑山說，全球新冠肺炎疫情持續升溫，將持續要求所轄客運業者確實落實場站與車輛清潔及消毒工作，務必乘車前量測乘客體溫並宣導民眾全程配戴口罩。

國道客運 高雄市 連假

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