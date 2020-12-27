百果樹紅磚屋要暖暖告別 加碼4場免費活動惹哭網友了

百果樹紅磚屋昨天由黃春明主持達人講座後，預計31日熄燈，黃春明感謝走過8年多來大家對百果樹支持，這幾天安排4場特別場活動，免費入場，提供每人一杯熱金棗茶，「連最後的告別都要暖暖的」，惹哭網友留言，百果樹終將留下美麗的身影。

百果樹紅磚屋從2012年9月18日到2020年12月31日，走過3000多個日子，8年多來除了黃春明在這片土地用心付出與灌溉，工作人員服務品質也很親切。熄燈消息傳出後，這兩天不少人重返百果樹回味美好，官網貼文「冬雨過去，繁花就要盛開了；天，正好，也亮了」；「感謝四方朋友對黃春明老師的愛戴，最後4天，歡迎再來喝杯咖啡，火車會等你」。

黃春明與黃大魚基金會謝謝每一個擁抱百果樹的民眾，謝謝每一個美好的緣分。今天起4場特別活動，下午3點黃昏電影院「大甲媽祖回娘家」影片欣賞；28（周一）下午3點黃昏電影院「淡水暮色、恆春一遊」；30（周三）黃昏電影院「 稻草人與小麻雀」影片欣賞；31（周四）下午3點黃昏電影院「 百果樹」（原名：我不要當國王了） 影片欣賞。

這4場特別活動都是免費入場，提供每人一杯熱金棗茶，若另有消費打8折，可網路預約報名。經營單位奈秉持著黃春明老師的理念，即便告別也要暖暖的，留下美麗身影，官網底下有網友留言，「哭了啦」「謝謝黃老師帶給大家的美好，自始至終都是......」。

昨天下午最後一場由黃春明親自主持的「漫談老人」講座，小小空間座無虛席，可見黃春明人氣，他以幽默口語，逗得台下哈哈大笑，即使將於年底熄燈，紅磚屋內仍一如往常，充滿歡愉的笑聲。

黃春明好友、知名攝影師阮義忠出席時挽留黃春明。阮義忠說，他的阮義忠故事館還有空間，可以辦講座、辦劇團，「我們一起留下來當鄰居，為宜蘭打拼」。

作家平路也專程給與黃春明夫婦擁抱，不捨紅磚屋就此畫下句點，她將黃春明喻為「護國神山」，是他的作品影響許多人。平路的一番話及動作，惹哭在座不少人。