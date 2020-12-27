快訊

6人登山隊單攻白姑大山5旬男失聯 傳迷途石瀑區搜救中

影／大安捷運站開槍男 擁槍自重囂張這次成落水狗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百果樹紅磚屋要暖暖告別 加碼4場免費活動惹哭網友了

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
昨天最後一場黃春明親自主持的「漫談老人」講座，小小空間座無虛席，黃春明以幽默口語，逗得台下哈哈大笑，百果樹紅磚屋即將熄燈，屋內仍一如往常，充滿笑聲。圖／翻攝百果樹紅磚屋臉書
昨天最後一場黃春明親自主持的「漫談老人」講座，小小空間座無虛席，黃春明以幽默口語，逗得台下哈哈大笑，百果樹紅磚屋即將熄燈，屋內仍一如往常，充滿笑聲。圖／翻攝百果樹紅磚屋臉書

百果樹紅磚屋昨天由黃春明主持達人講座後，預計31日熄燈，黃春明感謝走過8年多來大家對百果樹支持，這幾天安排4場特別場活動，免費入場，提供每人一杯熱金棗茶，「連最後的告別都要暖暖的」，惹哭網友留言，百果樹終將留下美麗的身影。

百果樹紅磚屋從2012年9月18日到2020年12月31日，走過3000多個日子，8年多來除了黃春明在這片土地用心付出與灌溉，工作人員服務品質也很親切。熄燈消息傳出後，這兩天不少人重返百果樹回味美好，官網貼文「冬雨過去，繁花就要盛開了；天，正好，也亮了」；「感謝四方朋友對黃春明老師的愛戴，最後4天，歡迎再來喝杯咖啡，火車會等你」。

黃春明與黃大魚基金會謝謝每一個擁抱百果樹的民眾，謝謝每一個美好的緣分。今天起4場特別活動，下午3點黃昏電影院「大甲媽祖回娘家」影片欣賞；28（周一）下午3點黃昏電影院「淡水暮色、恆春一遊」；30（周三）黃昏電影院「 稻草人與小麻雀」影片欣賞；31（周四）下午3點黃昏電影院「 百果樹」（原名：我不要當國王了） 影片欣賞。

這4場特別活動都是免費入場，提供每人一杯熱金棗茶，若另有消費打8折，可網路預約報名。經營單位奈秉持著黃春明老師的理念，即便告別也要暖暖的，留下美麗身影，官網底下有網友留言，「哭了啦」「謝謝黃老師帶給大家的美好，自始至終都是......」。

昨天下午最後一場由黃春明親自主持的「漫談老人」講座，小小空間座無虛席，可見黃春明人氣，他以幽默口語，逗得台下哈哈大笑，即使將於年底熄燈，紅磚屋內仍一如往常，充滿歡愉的笑聲。

黃春明好友、知名攝影師阮義忠出席時挽留黃春明。阮義忠說，他的阮義忠故事館還有空間，可以辦講座、辦劇團，「我們一起留下來當鄰居，為宜蘭打拼」。

作家平路也專程給與黃春明夫婦擁抱，不捨紅磚屋就此畫下句點，她將黃春明喻為「護國神山」，是他的作品影響許多人。平路的一番話及動作，惹哭在座不少人。

紅磚屋結束經營後，黃春明的雜誌《九彎十八拐》還在，黃大魚基金會也還在，團隊的人都還在；紅磚屋熄燈不是結束，只是換另一組人，另一個地點，讓年輕人接棒，繼續從事文化工作。

百果樹紅磚屋陪伴大家走過8年多，黃春明與志工們在門口溫馨告別，這幾天安排4場免費特別場，百果樹終將留下美麗的身影。圖／翻攝百果樹紅磚屋臉書
百果樹紅磚屋陪伴大家走過8年多，黃春明與志工們在門口溫馨告別，這幾天安排4場免費特別場，百果樹終將留下美麗的身影。圖／翻攝百果樹紅磚屋臉書

黃春明 電影

延伸閱讀

入冬首波寒流南下 高屏地區的蓮霧蜜棗小心防寒

紅磚屋最後講座 黃春明：這麼熱鬧，怎會遺憾

今年閨月蜜棗早熟 彰化縣員林果農「蘋安棗」上市

宜蘭百果樹紅磚屋年底熄燈 藝文界齊聚幫黃春明打氣

相關新聞

打破台鐵130年傳統 鐵道局研議東部快鐵採國際標準軌距

台鐵130多年來都沿用日治時期的106.7公分窄軌距，車速不如143.5公分的國際標準軌距，為推動東部快鐵，交通部鐵道局...

加油要快！中油：明日汽油調漲0.7元、柴油漲0.6元

台灣中油公司宣布，自明（28）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.7元及0.6元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每...

反常！12月高麗菜價持穩 菜市場出現1顆100多元

冬季高麗菜（甘藍菜）盛產，時常出現產銷失衡，但今年有別前幾年，今年12月高麗菜價格持穩，菜市場賣的高麗菜一顆也至少要50...

元旦追曙光避免雲來攪局 氣象局曝這地方最適合

跨年、元旦假期將至，許多人計畫出遊「追曙光」，中央氣象局表示，由於寒流帶來水氣及雲量增多影響，北部、東半部元旦看到曙光機...

跨年元旦寒流+強風發威！ 北台灣體感溫度急凍剩3度

入冬首波寒流將於周三報到，中央氣象局表示，31日周四至明年1月1日周五是這波寒流最冷時刻，中部以北及東北部地區實際低溫約...

疫情影響 中華郵政：明起暫停收寄發往英國各類航空郵件

中華郵政表示，自今年12月28日起，暫停收寄發往英國(United Kingdom)之各類航空郵件。

周三寒潮爆發急凍至跨年 吳德榮：元旦迎曙光碰運氣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天中層水氣逐漸移入，各地雲量略增、帶來偶飄局部...

國高中9點半上課 逾8千人網路連署

台灣國高中學生上課時間全世界最長，屢屢引發討論，如今有網友提案，希望將國高中上課時間改為九時卅分到下午五時，不到兩周已逾...

跨年寒流 氣溫恐創下16年新低

今年入冬首波寒流要來了。中央氣象局說，寒流卅日報到，影響到元旦，氣溫將瞬間「溜滑梯」，台南以北、宜蘭、花蓮低溫下探七度，...

明年6月亮相 百年台鐵 首度統一制服

擁有百年歷史的台鐵，一萬五千多名員工的制服卻始終是「一鐵多制」，如今有望「統一」，交通部日前拍板，核定台鐵可採統包預算，...

幼童新興運動 滑步車賽三不管

過去被拿來當學騎腳踏車的幼兒滑步車，近年成為一項新興運動，甚至發展出專業競速比賽，參賽兒童靠雙腳踩地滑行，在賽道甚至可飆...

跨年迎曙光 墾丁、阿里山訂房滿

2020年進入尾聲，雖因疫情影響，各地「送夕陽、瘋跨年、迎曙光」及元旦活動，都不缺席。元旦3天連假，墾丁地區滿房2天，業...

熱門新聞

2021上半年3星座「桃花爆棚」！雙魚金錢、感情都豐收

從小嚴重便秘！17天沒解便X光照曝光 網嚇壞：大腸長到心臟了

殺破狼周運勢／金牛小心爛桃花 摩羯領到滿意年終

周三寒潮爆發急凍至跨年 吳德榮：元旦迎曙光碰運氣

明年6月亮相 百年台鐵 首度統一制服

疫情影響 中華郵政：明起暫停收寄發往英國各類航空郵件

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。