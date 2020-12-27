打破台鐵130年傳統 鐵道局研議東部快鐵採國際標準軌距

台鐵130多年來都沿用日治時期的106.7公分窄軌距，車速不如143.5公分的國際標準軌距，為推動東部快鐵，交通部鐵道局今天表示，台鐵東部路網將研議使用國際標準軌距，可行性評估約一年出爐。

交通部長林佳龍今年6月到台東視察，宣布將以「西部高鐵、東部快鐵」為主軸，打造6小時環島生活圈。鐵道局今年下半年啟動可行性評估研究工作，其中納入東部鐵道推動標準軌距的計畫，希望東部鐵路速度最快可從130公里提升至160公里。

鐵道局今天表示，東部鐵路推動國際標準軌距已在研議當中，可行性研究評估工作預計需費時18個月左右，今年6月才開始，因此還需要一年時間。

鐵道局表示，由於標準軌距的車速比較高，目前世界商用運轉及台灣高鐵也都是使用標準軌距，不過鐵道速度及整體規畫而言，不只有軌距問題而已，還包括路線曲線、鋼軌強度、車輛性能、號誌系統等等，都有關連性，而不是單純改為標準軌距就可以提升至高鐵車速。

外界過去就對台鐵使用窄軌距有不少討論，希望改為標準軌距與國際接軌，對於維修備品、車輛採購也有利，鐵道局表示，東部快鐵推動標準軌距相對西部鐵路更有條件，因此西部鐵路若要改為標準軌距，即使相關技術都評估完善，但以實際路線情況及使用密度而言，要推動仍有相當困難性，而花東鐵路及周遭環境發展都比較單純，行車密度也較低。