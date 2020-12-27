入冬首波寒流周二南下！ 跨年寒冷全台有感

天氣風險分析師林孝儒表示，今晚至明天為東北季風影響的天氣型態，北東多雲時陰局部有雨，中南部多雲到晴的天氣，明晚東北季風又再度略有減弱，各地又為一個晴朗天氣的空檔，僅東半部有短暫陣雨情況。期間北、東北部氣溫16-22度，中、東部17-24度，南部18-27度，整體北台灣偏涼有雨，中南部則日夜溫差略大。

他說，周二下半天隨鋒面通過，後續寒流南下，各地氣溫晚間起一路下滑，苗栗以北、宜蘭地區周三白天氣溫將一路驟降至晚間可達8-10度低溫，中、東南部11-14度，西南部12-15度，為全台有感低溫。明顯低溫將在31日至明年元旦清晨，期間部分低溫也不排除下探至7至8度。

降雨方面，他說，周二至周三為濕冷天氣，苗栗以北、東部迎風面有短暫陣雨，西南部則為晴時多雲較穩定天氣，周四至周五隨乾冷空氣明顯移入，各地轉乾冷。周五白天起隨本波寒流漸為減弱，氣溫才逐日漸回升。