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反常！12月高麗菜價持穩 菜市場出現1顆100多元

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
今年12月高麗菜價格平穩，菜農鬆一口氣。記者林敬家／攝影
今年12月高麗菜價格平穩，菜農鬆一口氣。記者林敬家／攝影

冬季高麗菜（甘藍菜）盛產，時常出現產銷失衡，但今年有別前幾年，今年12月高麗菜價格持穩，菜市場賣的高麗菜一顆也至少要50元以上，讓農民笑呵呵，農糧署指出，今年12月的產量平均較去年同期少了13%，加上消費地這個月以來濕冷，高麗菜需求量大，但接下來1月中下旬的高麗菜價仍密切觀察。

彰化是全國高麗菜主要產區之一，12月常出現高麗菜盛產，市場價格低，採收不敷成本，已連續幾年都有農民開放高麗菜園免費讓民眾採收，甚至全區耕鋤，造成血本無歸，農糧署這兩年也透過育苗場出貨量估算產季時的產量來做預警，提醒農民謹慎評估。

伸港鄉陳姓高麗菜農這幾天忙著收成，他種的雪翠高麗菜品質佳，每顆都超過2斤重，他說，台中拍賣市場價格約在每公斤30元上下，去年價格差一顆賣不到10元，還耕鋤園區，「今年終於出運了」，預計1分大的高麗菜園至少可以收入10萬元。

農糧署作作物生產組副組長黃瑞呈說，今年12月1日到25日，甘藍平均交量只有269公噸，與去年同期309公噸相比，平均減少40公噸，加上近期台北濕冷將近一個月，火鍋銷量大，今年疫情影響，家裡煮高麗菜機會多，若一個家庭每周買一顆，數量消耗就很驚人。

甘藍生長期約60到70天，農糧署今年9月上旬與中旬都發出高麗菜種植「紫爆」的超量預警，但因當時天候炎熱，田間病蟲害讓整體產量不佳，數量削減下高麗菜價持穩，但需要注意的是，11月也有兩旬高麗菜種植超量預警，產量過剩的狀況恐怕在1月中下旬顯現。

黃瑞呈說，今年高麗菜種植時間較為分散，送拍賣市場價格至少有20元以上，現在氣候冷涼適合高麗菜生長，評估1月底接近過年，市場需求有增無減，對平穩高麗菜價持樂觀態度。

林姓婦人說，菜市場高麗菜1斤25元，等於一顆至少要4、50元以上，高山的1斤40元，買一顆就在百元上下，但一顆高麗菜可分多天吃，比起其他菜算划算，價格可以接受。

雪翠高麗菜品質佳，市場價格好。記者林敬家／攝影
雪翠高麗菜品質佳，市場價格好。記者林敬家／攝影
陳姓菜農（左）收成雪翠高麗菜，今年價格好，工作起來格外開心。記者林敬家／攝影
陳姓菜農（左）收成雪翠高麗菜，今年價格好，工作起來格外開心。記者林敬家／攝影

高麗菜 菜價 農糧署

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