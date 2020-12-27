愈黃愈甜、愈綠愈脆 農委會傳授棗子挑選3秘訣

棗子是農曆春節應景水果，盛產期1月至2月即將上市，農委會在臉書粉絲團發文，提供三項挑選棗子秘訣，顏色愈黃表示愈甜、愈綠口感愈脆，另外果蒂周圍平整代表成熟度較高。

農委會表示，棗子外形就像青蘋果，因富含維生素C，堪稱為「維生素C果」，台灣的產地多集中於南部，以高雄、台南和屏東為主。

目前市面棗子的主流品種有三種，各具有不同風味和特色，「中葉蜜棗」果實為桃形，果皮淺綠色具光澤，肉質稍粗；「高雄11號（珍蜜）」果實呈圓形，果皮為淺綠色，果肉質地細緻，櫥架壽命長且產量高；「高雄12號（珍愛）」果實為卵圓形，果皮呈翠綠色，果肉甜脆又多汁，櫥架壽命長且耐儲運。

農委會傳授三項挑選棗子秘訣，第一是顏色愈黃的棗子表示愈成熟，甜度較高，但口感鬆軟，不宜久放，應盡早食用；第二是顏色愈綠的棗子有較脆口感，但甜度較低；第三是果蒂周圍平整無皺褶，表示成熟度較高。

農委會提醒，棗子裸放可能會脫水而影響品質，建議買回家後用塑膠袋包好，放到冰箱冷藏，可放置約兩周。