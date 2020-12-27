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跨年元旦寒流+強風發威！ 北台灣體感溫度急凍剩3度

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元旦追曙光避免雲來攪局 氣象局曝這地方最適合

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
北部、東半部元旦看到曙光機率偏低，中南部較有機會，如阿里山就相當適合。圖／嘉義縣府文化觀光局提供
北部、東半部元旦看到曙光機率偏低，中南部較有機會，如阿里山就相當適合。圖／嘉義縣府文化觀光局提供

跨年、元旦假期將至，許多人計畫出遊「追曙光」，中央氣象局表示，由於寒流帶來水氣及雲量增多影響，北部、東半部元旦看到曙光機率偏低，中南部較有機會，如阿里山就相當適合。

30日入冬首波寒流報到，全台氣溫「溜滑梯」下降，氣象局預報員陳建安表示，這波寒流水氣不算多，但只要低溫及水氣搭配得宜，北台灣800公尺以上至1000公尺山脈仍有降雪機率，其中以30日晚間至1月1日機率最高，中南部降雪機率則很小。

2021年台灣首道曙光為清晨6時33分在蘭嶼東清部落，本島最早則是屏東鵝鑾鼻，時間為清晨6時35分，陳建安說，現在預報看起來，1月1日清晨台灣仍有水氣，北部看到曙光的機率較低，而東半部雲量也偏多，因此中南部比較適合迎接曙光，尤其是阿里山等山區等地，但跨年、元旦氣溫相當低，提醒民眾做好保暖準備。

這波寒流可望打破2006年以來台北市跨年7.6度的低溫紀錄，陳建安說，現在台北市預報為7度，因此是有機會打破這項16年來的低溫紀錄，但也不是百分百。

台東太麻里曙光園區迎接2021年第一道曙光，有演唱會，還有沙灘元旦升旗。本報資料照片
台東太麻里曙光園區迎接2021年第一道曙光，有演唱會，還有沙灘元旦升旗。本報資料照片

寒流 低溫 跨年

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