跨年元旦寒流+強風發威！ 北台灣體感溫度急凍剩3度

入冬首波寒流將於周三報到，中央氣象局表示，31日周四至明年1月1日周五是這波寒流最冷時刻，中部以北及東北部地區實際低溫約7度至8度，但由於風速較強，體感溫度僅3度至5度，提醒民眾跨年、元旦務必做好保暖。

氣象局預報員陳建安表示，今天東北季風增強伴隨微弱鋒面通過，上午天氣穩定，下午開始北部、東半部地區雲量增多，會有短暫小雨，中南部地區雲量也有增多現象，偶有飄雨機會，但感受不會太明顯。

陳建安說，明天受東北季風影響，北台灣稍微變涼，白天高溫僅20度左右，其他地區高溫仍有25度至27度；周二東北季風減弱，是寒流報到前相對高溫的時刻，預計北台灣高溫22度、23度，中南部、花東地區高溫約26度至28度。

周三天氣將有明顯變化，陳建安表示，當天一早寒流就會逐漸南下、明顯降溫，預計到了周四清晨，中部以北、東北部地區低溫僅7度至8度，沿海空曠地區氣溫更低，南部及花東地區低溫約10度。

陳建安說，周五元旦升旗當天，清晨中部以北、東北部地區低溫僅7度，中南部因輻射冷卻效應低溫約8度，花蓮、台東地區9至10度，這波寒流相當強，民眾務必做好保暖準備，1月2日各地氣溫才會逐漸回升。

陳建安說，溼度愈高、風速愈大，體感溫度會愈低，以目前預告北台灣實際溫度降到7度而言，因為風速強，屆時體感溫度可能只有3度至5度。這波寒流最低溫位置可能出現在桃園新屋及苗栗一帶，約6度左右，空曠地區甚至只有4度至5度。

寒流期間水氣狀況，陳建安表示，周三北部、東半部地區會有局部降雨，周四跟周五只有大台北、東半部地區局部降雨，中南部都是多雲到晴天氣。