秋冬腸病毒比例仍緩升 當心幼兒嘔吐為腸胃炎

近日新冠肺炎新增一本土案例，讓民眾更加重視防疫，但除了防疫，也要小心幼兒腸胃炎、腸病毒，依據疾病管制署統計，進入秋冬後因腹瀉而就醫的比例明顯升高，尤其以0至6歲幼兒為多，東元綜合醫院兒科部部長王昱程提醒，若幼兒嘔吐不止，須慎防脫水並立即就醫，近日腸胃炎比例攀升，也要注意腸病毒威脅，平日勤洗手、多消毒。

王昱程指出，今年9到10月後因腹瀉就醫者比例提高一半，11月又增加2成。腸胃炎可分為病毒型及細菌型，病毒性常見的有諾羅及輪狀病毒，病毒性腸胃炎明顯症狀為上吐下瀉，嚴重者恐有腦炎、抽筋等狀況，輪狀病毒則因有疫苗，近年來感染者比例偏低。

而常見嘔吐症狀可分為因咳嗽不止而吐，或是毫無預兆就吐，若是後者則須注意是否為急性腸胃炎。年紀較大的孩子或成人可透過少量多餐，清淡飲食及補充水分和電解質緩解嘔吐症狀；1至2歲內的幼兒則須慎防脫水，可就醫透過藥物緩解嘔吐情形，必要時需要以點滴治療脫水。

王昱程也提醒，腸病毒好發期雖為夏天，不過依據疾管署統計，今年入冬後也出現腸病毒就診案例，呈現緩慢攀升趨勢，仍須勤洗手、消毒，不過市面上常使用的75％酒精消毒效果較為不佳，建議可以改以肥皂性洗手，環境、排泄嘔吐物及常用物品等，則可使用稀釋漂白水消毒，遠離腸病毒。