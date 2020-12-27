洗腎嬤四肢冰冷不舒服 就醫發現下肢周邊動脈阻塞

新竹一名70歲蔡姓婦人患有高血壓和糖尿病，定期在診所洗腎治療，因四肢冰冷、心臟不舒服由診所醫師轉診至台大醫院新竹分院進行血管攝影檢查，發現心臟冠狀動脈與腳部血管都有嚴重阻塞。另名66歲詹姓婦人也有類似情況，近期走路不舒服，起初不以為意，直到胸痛呼吸困難，經診所做血管超音波與觸診檢查，發現腳摸起來有些冰冷，懷疑下肢周邊動脈有阻塞，立即轉診至台大新竹分院。

台大醫院新竹分院心臟血管內科醫師潘恆宇指出，周邊血管阻塞是種漸進式慢性疾病，初期幾乎毫無症狀，後來因足趾傷口久難癒合與四肢末梢疼痛，在許多基層診所反覆求診，最後進展到足趾變黑壞死，才被發現是血管阻塞導致。

洗腎與糖尿病患是高危險群，另外，患有三高、抽菸、肥胖、家族史的中老年人也需特別注意。即便是術後腳部疼痛狀況改善，也要按時服藥與定期追蹤、控制三高、適度的行走復健，改善下肢血液循環，平日更須留意足底及腳指頭皮膚的狀況，若四肢末端變黑要盡速就醫治療。

潘恆宇指出，民眾有腳部傷口難癒合不用馬上衝向大醫院，可先至鄰近心臟科診所經診斷，一旦發現疑似血管阻塞，就可透過「轉診」由健保署「電子轉診平台」及轉診窗口專人聯繫預約與享有轉診保留號，轉診時，診所檢附腳部ABI值或血管超音波檢查結果，且透過「健保醫療資訊雲端查詢系統」調閱資料，了解民眾最近的就醫用藥資料與檢查檢驗結果資料，節省等待醫院作業流程與金錢花費，也降低重複檢查的潛在健康風險。