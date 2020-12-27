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對流雲系發展旺盛 蘭嶼大雨特報

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
蘭嶼大雨特報。圖／取自氣象局網站
蘭嶼大雨特報。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，今天蘭嶼有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨。

今天鋒面通過及東北季風逐漸增強，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨。

明天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；中部以北、東半部地區及南部山區仍有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周二東北季風稍減弱，氣溫稍回升；北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。周三另一鋒面通過及寒流南下，各地氣溫明顯下降；北部及東北部地區有短暫雨，東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周四、周五寒流影響，各地天氣非常寒冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六寒流減弱，氣溫稍回升，各地天氣仍偏冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

今天至周二東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率。

寒流 蘭嶼

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