聽新聞
test
0:00 / 0:00
對流雲系發展旺盛 蘭嶼大雨特報
中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，今天蘭嶼有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨。
今天鋒面通過及東北季風逐漸增強，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨。
明天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；中部以北、東半部地區及南部山區仍有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
周二東北季風稍減弱，氣溫稍回升；北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。周三另一鋒面通過及寒流南下，各地氣溫明顯下降；北部及東北部地區有短暫雨，東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
周四、周五寒流影響，各地天氣非常寒冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
周六寒流減弱，氣溫稍回升，各地天氣仍偏冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
今天至周二東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言