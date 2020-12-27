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周三寒潮爆發急凍至跨年 元旦迎曙光要碰運氣

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周三寒潮爆發急凍至跨年 吳德榮：元旦迎曙光碰運氣

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
周三寒潮爆發，氣溫劇降，天氣急凍。圖／氣象局提供
周三寒潮爆發，氣溫劇降，天氣急凍。圖／氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天中層水氣逐漸移入，各地雲量略增、帶來偶飄局部短暫小雨的機率。北部15至23度、中部15至25度、南部16至27度、東部15至26度。

明天東北風略增強、影響很輕微，各地仍為多雲時晴。周二各地晴朗穩定、白天溫暖、早晚涼。

他說，周三寒潮爆發，氣溫劇降，天氣急凍；周三晚北部空曠地區已降至7度左右、都會區降至9、10度；對人體適應是大挑戰，要注意保暖。

他說，周四晨北台灣率先降至此波寒流的最低氣溫，北部平地約5度左右、台北都會區約7、8度。其他地區則在跨年夜至元旦晨降至最低，嘉義以北平地最低氣溫亦可降至5度左右，全台除恆春半島外，幾乎都降至10度以下。

元旦白天起至下周日冷空氣逐日減弱；氣溫逐日回升，但因夜間有輻射冷卻效應，早晚氣溫仍偏低。

吳德榮表示，這波寒流秉性乾冷，故只有在周三冷鋒快速通過時，北部、東北部有局部雨，花東有局部短暫雨的機率；周三晚北台灣漸轉乾、雨漸停。周四起至下周日西半部晴朗，東半部則為多雲、偶有零星短暫雨的機率。

他說，跨年西半部送最後夕陽活動都是晴朗的。元旦清晨東半部迎曙光、日出活動，則因仍有些低層雲，有時還伴隨局部零星小雨，部分地區可能略受干擾，還需要一些運氣。

至於會下雪嗎？他表示，800米高度的大氣周三晚至周四氣溫已降至零度以下；而北部主要降水是從周三清晨到傍晚，晚上雨漸停；故類似大屯山、七星山這種高度的山脈，周三傍晚至晚上還存在一些少量飄雪的臨界條件。

吳德榮說，而太平山則在周三晚至周四也有一些類似的機率。由於此波寒流在高度800至2000米的大氣，氣溫降得特別低，零下2至零下4度，即使水氣條件未完全配合，這些低海拔的800至2000米迎風面的山脈，也會有固態的自然現象如結冰、霧淞可以觀察。至於更高的山脈則缺乏水氣，降雪機率就更低了。

吳德榮 寒流 跨年 天氣動態

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