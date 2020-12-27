獨／台鐵營運百年首度統一制服 後年全面汰換

台鐵營運百年以來，因為各單位工作需求不同，超過一萬名員工制服呈現「一鐵多制」情況，如今有望「統一」。交通部日前拍板，核定台鐵可採統包預算，評選出新的制服。台鐵局說，預計明年3至4月完成公告招標、6月新城際列車抵台後，先舉辦制服發表會，後年全面統一制服主視覺，期盼給外界更有活力和精神的台鐵。

據悉，台鐵局長在看到星宇航空制服亮相後，發現不僅空服員制服很華麗、維修人員的衣服也很有特色，員工各司其職但制服卻有整體感，因此興起統一台鐵制服的契機。

根據本報掌握，台鐵自今年一月起研議整合制服，但詢問五大單位的需求，發現要求根本南轅北轍。像是列車長、站務員身處的運務處，在意服裝機能性，領帶設計應注意不易為強風吹動、防寒外套為兩件式可拆卸外套；進行維修工程的工務處希望是多口袋工作長褲、布料需具彈性及透氣，還要防刮耐磨不易破，加裝反光條提升安全性；司機員、機廠人員所處的機務處則建議長褲胯下應抗撕裂；電務處又要求可防感電火花、牛仔布料尤佳；負責反賣商品的附業營運中心則要求下擺不宜過短、要設計口袋等。

台鐵局坦言，要統一新制服除了需要交通部核定招標方式，更重要的是能夠「整合」。台鐵局說，以往各單位制服自行辦理採購，但以最低標決標，發放後普遍反映品質仍有加強，為提昇採購品質，避免廠商低價搶標導致品質低落，並有效縮短履約時間，擬採公開評選並採最有利標方式辦理。交通部於16日原則同意，可採統包預算，同時不受最低價格者得標的限制。

台鐵局說，從2022年至2025年，已有超前部屬的制服整合採購時程規畫，預估需著制服員工人數（含新進人員）約有15305人。據悉，台鐵內部曾討論，新設計出的主視覺希望能夠打破「藍色」刻板印象，將由台鐵美學小組、台灣服飾設計師協會執行長溫筱鴻把關，並將親自到各單位體驗工作內容，設計出最符合元工機能性的制服。

台鐵司機表示，能做一個具體的視覺，是不會反對，好的制服觀感會讓乘客覺得員工比較有精神，但台鐵百年來做的東西沒有讓人信服，都是很「落漆」，讓人很沒有信心。像美學車輛只是外觀改變，對裡面設計也沒有很大突破，真的要學日本學不到精隨，美學欠缺一大距離，安全反而更重要。

另一名列車長表示，日本鐵道都有統一制服，一致性是好事，但配件上還是要有區別，帽子、袖章、色帶等適度變換，至少可以讓內部及旅客一眼辨別員工身分。他還說，目前雖然各單位都有自己的制服，但真正有在穿的除了機車助理跟乘務員外，其他人都沒每天在穿，設計的實用性也很重要，才不會最後淪為裝飾品。

鐵道情報總編輯古庭維說，以企業形象營造來說，統一制服是對的方向，但對的方向也要考量實際使用需求人的想法，以及預算分配。如果旅客理解這是好的投資，會帶來好的影響，且持續兼顧行車安全的話，就沒有甚麼好反對的。

另外，古庭維也提醒，台鐵過去很多採購案，因為規格開不好，導致最後成果不佳，如果這次能夠好好把關，做出符合工作需求的完成品，相信反彈的的聲音也會少許多。

台鐵局強調，為能符合員工需求，將要求規畫設計師必須至現場實際參與同仁工作環境試穿體驗、員工試穿體驗，再完成樣衣設計及製作，以貼近員工工作需求。統一新制服除了希望員工穿著舒適制服外，還能增加員工認同感，亦可提升台鐵整體形象。