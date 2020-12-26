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健保大數據／早上醒來看天花板邊線歪斜不清 快快就醫

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
阿姆斯勒方格表檢測 圖/123RF 製表/元氣周報
阿姆斯勒方格表檢測 圖/123RF 製表/元氣周報

走在馬路上，怎麼眼前的斑馬線變歪了？小心，被視為失明殺手的黃斑部病變可能找上你。中國醫藥大學新竹附醫眼科主任陳瑩山指出，黃斑部病變一發生就「不可逆」，等視物變形才就醫，通常已造成嚴重傷害，一定要趁早預防。

「在歐美地區，老年性黃斑部病變（AMD）是失明的首要原因。」最主要的傷害是「光」，陳瑩山解釋，黃斑部位在眼球後方視網膜中心，對著瞳孔，是直接受光最重要的地方，當光線一進到這個位置，可以透過感光細胞傳送到大腦，形成影像。

然而，黃斑部受光後雖可成像，但光帶來氧化所產生的自由基，也會破壞黃斑部組織。「這種傷害不是立即性，不會在三個月、三年就形成。」陳瑩山解釋，這是一種積聚性的光化學自由基反應，在眼睛過度使用、逐漸退化的10年或20年後，就會有影響。

根據統計，黃斑部病變占美國法定失明人數35%，65歲以上的老人盛行率為6.4～10%，75歲以上為20～30%。在台灣，台北榮總的眼科團隊與陽明大學研究調查發現，黃斑部病變盛行率為11.1%，老年性黃斑部病變患者隨著台灣老年人口日益增加。

陳瑩山也指出，老年性黃斑部病變雖然是一種退化疾病，但現代人廣泛使用3C，發生年齡也有下降趨勢。此外，台灣特有的高度近視群也有「高度近視性黃斑部病變」。避免黃斑部病變提早發生，他建議「內服、外用」一起來，從生活做起，減低光所帶來的傷害。

所謂的內服，陳瑩山說，葉黃素就像是眼睛的「防曬油」，可以增加黃斑部中和光線的能力。食物中「像是蛋黃、青花椰菜、黃色蔬果，都可以均衡攝取。」此外，含Omega3、蝦紅素、花青素的食物也可以多吃，這四種營養素，對眼睛都具有抗氧化作用。

至於外用，就是「防光」。陳瑩山建議，紫外線強烈的天氣，在戶外一定要戴太陽眼鏡或變色鏡片；若在室內用3C，則可使用防藍光鏡片，「這是因為藍光波長短、能量強，容易穿透眼睛角膜和水晶體，直接射入黃斑部，抗藍光鏡片，多少可降低傷害。」當然，平板、手機最好每20、30分鐘就能讓視線移開，連續使用1小時的傷害，比分段使用1小時來得大。

糖尿病患控制三高，睜一隻眼、閉一隻眼檢測。

相較於老年性黃斑部病變的發生原因是「光」，亞東紀念醫院眼科主任王嘉康表示，糖尿病引發的黃斑部病變，除了要妥善控制血糖，連血脂與血壓都要一併控制。

「這兩者的病變典型症狀都是視力減退，看直線物體會扭曲、變暗，只要出現視力模糊，就應提高警覺。」王嘉康說，可利用阿姆斯勒方格表自我檢測，遮住單眼，類似睜一隻眼、閉一隻眼，因為許多黃斑部病變病患只發生在一隻眼睛，兩眼一起檢測，容易因另一眼視力正常而被忽視。

陳瑩山也提供一個簡易居家檢測方法，要大家早上睡醒別急著起床，躺在床上單眼輪流直視天花板幾秒，通常，天花板上面會有一條一條的邊，看有沒有哪一條直線變得比較不直，或區塊顏色較怪。若有這個現象，一定要趕快就醫。

值得注意的是，黃斑部病變除了會讓成像扭曲，也可能有霧霧的黑影在眼前，千萬別與飛蚊症混淆。陳瑩山提醒，飛蚊症所產生的黑點會飄移，黃斑部病變的黑影則是固定不動，兩者並無關聯。

王嘉康建議，55歲以上民眾每年可到眼科門診進行黃斑部檢查，透過專業定期篩檢，也是預防之道。

預防黃斑部病變 圖/123RF 製表/元氣周報
預防黃斑部病變 圖/123RF 製表/元氣周報

陳瑩 失明 視力

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