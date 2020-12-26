健保大數據／黃斑部病變治療 ４大特色醫院

●亞東醫院／糖尿病眼科整合門診 及早揪出眼病變

根據健保署108年統計，亞東醫院在糖尿病黃斑部病變的就醫人數位居全台第一。亞東醫院眼科部主任王嘉康認為，可能與醫院特設「糖尿病眼科整合門診」有關，許多醫院的糖尿病患眼科篩檢多先由家醫科負責，「我們直接專科服務。」患者不用轉診、縮短門診等候，收案量自然大。

王嘉康表示，跨領域整合是亞東提供糖尿病患優質照護的方向，除了新陳代謝科醫師、營養科、臨床藥師、社工等團隊資源已納入，副院長張淑雯為眼科出身，深知眼睛也要專科服務，因此特設門診希望早期發現、治療。

另一個原因是收案源完整，亞東的新陳代謝科串連新北市衛生局下的糖尿病共同照護網；社區也落實分級醫療，將糖尿病患資訊透過平台搭建互相分享，讓基層診所與醫院完成雙向轉診，「轉診率一高，間接也提升糖尿病黃斑部病變的就醫人數。」

更重要的是主動追蹤，亞東建置監測系統，電腦每天跳出該定期追蹤的糖尿病患者項目，由同仁通知，「會通知到你來篩檢，訊號才會消除。」2018年拿到新北市糖尿病照護品質認證「新增收案數傑出獎」。現在每年透過提醒追蹤，在亞東進行眼底檢查的糖尿病患者約1至1.5萬人次。

●台大醫院／治療後仍可能復發 應持續回診追蹤

108年老年性黃斑部病變就診人數，台大醫院高居全台第一。視網膜醫學會理事長、台大醫院眼科部主治醫師楊長豪表示，可能因為台大眼科部進行相關研究的實力堅強，每個醫師手上都有五、六個新藥試驗在進行，眼科團隊並持續根據最新實證，調整院內治療指引。

楊長豪表示，50歲以上的老年黃斑部病變患者，在他門診就占兩成。由於乾性病變的視力模糊和變形症狀較不明顯，就醫者主要是濕性病變患者。確診要靠眼底螢光攝影、干涉光斷層掃描（OCT），都有健保給付。OCT在門診三、五分鐘就可以做完，但申請健保給付注射治療必須檢附眼底螢光攝影報告，台大醫院安排檢查大約要等一、兩周。確診後的治療，以眼球內注射抗血管內皮細胞生長因子的藥物為主。

楊長豪表示，即便經過治療、穩定控制，仍可能復發。楊長豪最近一個禮拜內遇到兩個病人，都是確診後因為嫌麻煩、害怕打針等因素，不回來治療，結果三、五年後另一眼也發病才回來治療，但先發病的眼睛視力已經很差，令人遺憾。楊長豪提醒，黃斑部病變有三到四成的機會續發於雙眼，單眼發病也不可輕忽，務必及早治療，效果較佳。

●台中榮總／克服眼內打針恐懼 可獲穩定控制

濕性黃斑部病變治療以眼內注射為主，健保數據顯示，台中榮總居108年老年性黃斑部病變「玻璃體注射治療」人數第一名。

台中榮總眼科部視網膜科主任林耿弘說，眼睛如同一台照相機，視網膜即為相機的底片，黃斑部位處視網膜中心。老年黃斑部病變是影響長者視力的主要原因之一，黃斑部病會導致看東西扭曲變形、中心視力受損，進而影響開車、閱讀、辨識人臉等，甚至無法自行夾菜，對日常生活造成極大的不便 。

林耿弘說明，老年性黃斑部病變好發於50歲以上的長者，根據是否產生脈絡膜新生血管，可分為乾性和濕性兩種類型，其中濕性病變患者約占兩成，視力會急速惡化甚至失明。他指出，濕性老年性黃斑部病變治療，主要以玻璃體內注射抗血管內皮細胞生長因子，目的在抑制新生血管增生及滲漏，改善視力。患者需接受多次玻璃體內注射，目前有健保給付，必須事前申請，且病人需克服眼睛打針的心理恐懼，病情就可以獲得控制，避免失明。

林耿弘建議，平時多攝取富含葉黃素的食物，如深綠色蔬菜、胡蘿蔔等；陽光下配戴太陽眼鏡，有助預防黃斑部病變的發生。

●台中光田醫院／有家族史傾向 高危險群自我檢測

108年糖尿病黃斑部病變接受「雷射治療」及「玻璃體切除術」就醫人數，光田醫院名列區域醫院第一名。

光田綜合醫院眼科醫師蔡明輝表示，院內多年前成立視網膜照護中心，不定期衛教宣導視力保健和自我視力檢測的重要性。院內各科和眼科橫向聯繫，將有糖尿病或視力不良的患者轉介眼科診療和篩檢。眼科醫師對於視力不良的患者詳細問診，除了基本的視力、眼壓、裂隙燈和眼底檢查外，對於有疑似黃斑部病變的患者，進一步做散瞳眼底檢查、眼底螢光血管攝影和視網膜光學斷層掃描儀檢查。

若患者確診黃斑部病變，除了施行雷射光凝固療法，更為患者申請健保眼球內注射抗血管新生藥物治療。蔡明輝說，不管是乾性或濕性黃斑部病變，都會影響視力，所見影像會扭曲變形，如果黃斑部出血更會使眼前出現黑點陰影，嚴重更可能造成永久性的失明。蔡明輝也提醒，老年性黃斑部病變的原因除了年紀因素，另一可能原因是基因遺傳，所以家族中有人罹患這種疾病，患病的風險相對也會較高。

蔡明輝表示，民眾若有視力模糊或視物變形應盡快尋求診斷；高危險群的民眾可用阿姆斯勒方格自我檢查，有任何區域變形模糊或不完整，代表黃斑部病變可能惡化。

台中榮總眼科部視網膜科主任林耿弘說，平時多攝取富含葉黃素食物，如深綠色蔬菜、胡蘿蔔等；陽光下配戴太陽眼鏡，有助預防黃斑部病變。

圖╱林耿弘提供 視網膜醫學會理事長、台大眼科部主治醫師楊長豪提醒，黃斑部病變有三到四成的機會續發於雙眼，單眼發病也不可輕忽，務必及早治療。