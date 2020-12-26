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健保大數據／黃斑部病變治療 眼內注射為主流

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
黃斑部病變眼球內注射治療。圖/123RF 製表/元氣周報
黃斑部病變眼球內注射治療。圖/123RF 製表/元氣周報

黃斑部病變是年長者常見眼疾，台中慈濟醫院副院長蔡顯揚表示，黃斑部是視網膜正中央感光細胞最密集之處，眼底感光細胞當中的錐細胞集中在此，使人在明亮的環境中看得見。

隨著年齡漸長，感光細胞底下的色素層退化，黃斑部變得斑駁，這就是乾性黃斑部病變。如果是色素層慢慢裂開，後方脈絡膜會有一些新生血管長上來，這些不正常的血管壁容易滲漏出水分或血液，結疤後破壞了黃斑部，就是濕性的黃斑部病變。

黃斑部學會理事長、長庚紀念醫院眼科部部長吳為吉表示，年齡是黃斑部病變的危險因子，年紀越大，盛行率越高，60到69歲盛行率是15%，70到79歲來到25%，80歲以上高達36%，所以九成以上黃斑部病變都是50、60歲以上長者。

視網膜是全身單位耗氧量最高的組織，血管密度非常高，因此對血液中的發炎物質特別敏感。研究發現，血中低密度膽固醇較高的人，也比較容易發生黃斑部病變，如果服藥控制膽固醇，有助改善眼睛健康。

至於年輕人黃斑部病變的比率不到一成，吳為吉表示，大多是次發性原因或不明原因造成，例如高度近視，或由組織胞漿菌病、弓漿蟲、外傷等因素引起感染或產生新生血管、中心性視網膜炎。如果熬夜、睡眠不足、壓力過大、容易緊張的A型人格，也比較容易有黃斑部積水，反覆積水會產生新生血管，導致黃斑部病變。

吳為吉表示，濕性黃斑部病變的治療以眼內注射藥物為主，越早治療效果越好，若延誤治療，可能幾個月到一年內就會有明顯的視力退化，最終甚至會失明。雷射則屬於破壞性的治療，隨著眼內注射的抗血管內皮細胞生長因子藥物越來越進步，就越來越少用了。

視網膜醫學會理事長、台大醫院眼科部主治醫師楊長豪表示，目前主要療法是眼球內注射抗血管內皮細胞生長因子的藥物，以控制血管新生的速度。因為一針要價約2萬元，健保給付需要事前審查，第一次可申請8針，第二、第三次各申請3針，每個人每眼一輩子最多有14針健保給付。通常剛開始是一個月打一次，如果病灶獲得控制，就視病人狀況改爲幾個月打一次，穩定後就改追蹤。

楊長豪表示，打針的過程和打完針之後，最重要的事情就是預防感染，所以打針過程的消毒、打針後自我照顧的衛教，都必須要花很多時間確實的做好。因為如果有比較毒的細菌跑進去，可能會導致視力急劇惡化，甚至在短時間內失明。所以打完針，醫師都會開立抗生素眼藥水讓病人回家點，也會在打針後的一個禮拜內安排一次回診，讓醫師確認沒有發生細菌感染或視網膜剝離等狀況。

楊長豪提醒，打針會有傷口，一個禮拜內有刺癢的感覺很正常，但千萬不要揉眼睛，洗臉或洗頭的時候也要避免眼睛進水，以免細菌趁隙而入。如果打完針感覺眼睛紅、腫、視力模糊、視力惡化，很可能就是細菌感染了，要趕快去急診。

至於乾性黃斑部病變，吳為吉表示，就是沒有新生血管，不會出血也不會產生積水，不會像濕性幾個月內視力明顯退步，而是以五年、十年為單位慢慢退步，但這類型目前尚無有效治療，還在實驗階段。

吳為吉表示，例如日本實驗利用人工誘導多功能幹細胞，將之分化為感光細胞，再植入病人體內，取代萎縮細胞的功能，初步發現可以穩定視力不再惡化，但目前還沒有得到大規模臨床試驗的證實。

葉黃素 僅作中重度輔助 輕度病變效果不佳

一般人聽到黃斑部病變都會聯想到吃保健食品葉黃素，蔡顯揚表示，過去有動物實驗證實強光帶來的氧化作用會破會色素層細胞，而抗氧化維生素有助減緩退化。美國國家衛生研究院推出系列年齡相關眼疾研究報告，指出具抗氧化作用的葉黃素可減緩四分之一黃斑部退化風險，系列保健食品應運而生。

不過吳為吉表示，現在葉黃素的廣告內容，常是缺乏研究支持的，雖然葉黃素確實可以減低中重度老年性黃斑部病變的視力受損程度，但是對於輕度病變的減緩效果不顯著，因此不會用於治療，如果有中度以上才會建議服用作為輔助。

吳為吉建議，維持良好的運動習慣也可以減緩視網膜退化、增加循環、改善缺氧，健康飲食和生活規律、不熬夜，長期來說都對視網膜健康有幫助。

黃斑部病變眼球內注射抗血管新生藥物統計。製表/元氣周報
黃斑部病變眼球內注射抗血管新生藥物統計。製表/元氣周報

視力 葉黃素

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