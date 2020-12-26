健保大數據／黃斑部病變就醫 多集中醫學中心眼科診所

根據健保統計，不論糖尿病或老年性黃斑部病變的就醫人數都不斷攀升，而老年性黃斑部病變人數約是糖尿病黃斑部病變的1.5倍。但眼科醫師認為，臨床上觀察，糖尿病黃斑部治療的患者人數實際上更多，與健保呈現的資料有落差。

北市聯醫中興院區院長、眼科醫師蔡景耀分析，老年性黃斑部病變分為乾性和濕性，乾性患者約是濕性的十倍，乾性患者僅需追蹤，濕性患者則需要積極治療。以108年的數據為例，老年性黃斑部病變的總人數為8萬8638人，但須積極治療的濕性患者僅約8千多人，遠低於糖尿病黃斑部病變的5萬5013人。

振興醫院視網膜專科醫師許粹剛進一步表示，統計中患者人數與臨床有差異，也可能和健保碼的編碼有關。因為健保資料將退化性黃斑部病變的人數一併統計，但許多醫師除了將老年性黃斑部病變的患者鍵入外，也可能鍵入遺傳性或一般退化的患者。

對於就醫人數逐年攀升，許粹剛表示，老年性黃斑部病變「就像眼睛的癌症」，沒辦法治癒，一旦確診就是一輩子，人數會逐年累積。

至於糖尿病黃斑部病變則和現代人生活與飲食習慣有關，罹患三高的人漸多，因血糖控制不佳導致黃斑部病變的人數也就隨著攀升。

根據健保署108年統計，糖尿病黃斑部病變以亞東醫院就醫人數和件數最多，緊接著為彰基、新光和豐原趙內科；老年性黃斑部病變就醫人數則以台大醫院位居第一，其次分別為亞東醫院、北市聯醫、中國附醫。

以就醫層級別來看，醫學中心和基層診所就醫人數和件數最多，地區醫院最少。蔡景耀認為，這和眼科生態有關，許多專科醫師集中在醫學中心或自行開業，而地區醫院多發展成專科醫院，且以骨科、外科為主，較少有眼科。

在性別分布上，不論老年性或糖尿病黃斑部病變，女性人數皆比男性稍多，但未有明顯差異。蔡景耀表示，老年性黃斑部病變和性別因素較無關連，主要危險因子為日曬和抽菸。

他以自己在2008年做的「老年性黃斑部病變流行病學馬祖地區研究」為例，當時研究結果反而發現男性罹患老年性黃斑部病變較多，可能和當地男性較常外出捕魚，日曬較多有關。

至於兩類黃斑部病變的檢查方式統計，可以看出「間接式眼底鏡檢查」的人數都很多，分別為3萬4千餘人及3萬9千餘人。許粹剛表示，眼底檢查分為散瞳和沒有散瞳兩種，間接式眼底檢查為散瞳的方式。因為若是不散瞳，只能看到中間的視網膜，周圍無法清楚判斷，以糖尿病黃斑部病變為例，多是從周圍開始出血，若不散瞳就會無法確認，因此多建議以散瞳方式檢查。

眼底檢查發現黃斑部有出血現象，便會安排螢光眼底血管攝影術，或使用微細超音波做進一步檢查，以利後續申請使用抗血管新生藥物。糖尿病和老年性黃斑部病變都能選擇抗血管新生藥物做為治療方式，但根據健保數據顯示，老年性黃斑部病變使用抗血管新生藥物的人數和人次，都遠大於糖尿病黃斑部病變。

蔡景耀表示，因早期糖尿病黃斑部病變，雷射為標準治療方式，直到約20年前抗血管新生藥物問世後才慢慢有醫師會注射藥物。但有些病人會害怕眼睛注射而選擇雷射，因此現在都會做「病人共享決策」，讓病人選擇對自己有利的醫療方式。

許粹剛則表示，因糖尿病黃斑部病變可能使視網膜表層有不正常增生纖維膜，進而造成牽引性的視網膜剝離，因此醫師仍會使用雷射，預防剝離或出血風險。

數據顯示，糖尿病黃斑部病變使用抗血管新生藥物的患者，多集中於醫學中心和區域醫院；雷射治療則多集中於診所。蔡景耀說，這和健保總額也有關係，因為診所屬於西醫基層總額，而抗血管新生藥物屬於高價藥，便會吃掉總額大餅，排擠其他科別的診所。

反之，在醫學中心或是區域醫院，抗血管新生藥物雖是高價藥品，但相較於癌症、肝炎用藥費用並不算高，因此出現不同治療方式集中在不同醫療層級的差異。