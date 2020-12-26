健保大數據／老化、高血糖、3C族 小心黃斑部病變

年紀漸長，視力逐漸模糊不清，很多人當作是單純老化不以為意，卻可能是眼睛黃斑部病變的危機。根據健保署統計，黃斑部病變人數逐年攀升，老化與糖尿病是兩大危險因子。若未及時治療，將嚴重危害視力，甚至失明。今天的聰明就醫×健保大數據，探討國內黃斑部病變的就醫情形，也提醒您定期自我檢視，遠離惡視力。

發現影像扭曲、視力模糊，可能是罹患黃斑部病變。許多人以為黃斑部病變與老化有關，但糖尿病如果控制不佳，也會走向黃斑部病變，導致視力惡化。

以上兩種因素導致黃斑部病變人數逐年上升，根據健保資料統計，老年性黃斑部病變就醫人數從106年的8萬162人、107年的8萬5128人，逐漸上升到108年的8萬8638人；糖尿病黃斑部病變也從106年的4萬8600人、107年的5萬2507人，上升到108年的5萬5013人。

黃斑部位於視網膜的中心區域，是感光細胞聚集之處，當糖尿病患者血糖控制不佳，高血糖便會造成視網膜附近的微細血管病變，導致視網膜缺氧，進而長出許多新生血管，嚴重危害視力，甚至失明。

衛福部健保署長李伯璋表示，由於糖尿病是慢性病，多在內科、家醫科或是新陳代謝科治療，但糖尿病有許多併發症，若追蹤治療沒有做到位，「這邊看來沒有花錢」，之後發生黃斑部病變甚至腎臟病變，到了眼科、腎臟科治療，反讓健保支出增加。」

李伯璋說，過去大多把心力放在治療疾病而不作預防，「這是不對的。」由於全國約有200多萬名糖尿病的病友，且每年以2萬5千人的速度持續增加，若只靠醫師治療，無法做到個案管理的工作，需要個管師協助整合。

因此現行健保推行的糖尿病照護計畫，也正著手調整個案管理師的給付方式，希望讓糖尿病的管理能更落實到位，避免糖尿病人後續發生黃斑部病變。

除了老化和糖尿病兩大因素，近年民眾因為大量使用3C產品，眼睛長期接受光線刺激且過度用眼比率上升，老年性黃斑部病變的患者也逐年上升。

其中，老年性黃斑部病變的濕性黃斑部病變，從臨床經驗上發現，若能早期使用抗血管新生藥物，可延緩病情、減輕病症。因此健保署也從今年六月起放寬抗血管新生藥物的針數，從原本每眼給付7針增加為給付14針，不過仍需事前審查。畢竟健保是財務制度，事前審查是希望減少不必要的醫療花費。

李伯璋說，「每個人都有可能當病人，都有可能用到這個藥，不要因為自己不是病人就不在乎。」病人有需求的用藥，不論癌症、罕見疾病甚至黃斑部病變，只要能夠證實對病人有效，當然都期待能夠給予給付。