因為台大一通電話 警政署免讓器捐家屬奔波筆錄

台大醫院今舉辦「與愛同行」感恩音樂會，今年碰上新冠肺炎疫情，器官勸募量降低，警政署副署長黃宗仁今表示，一直瞭解勸募難度，但不曉得器捐流程與警方有關，七月中旬接到台大一通電話，才得知意外事故發生後，簽下器捐的當事人家屬要協助死者完成遺願，得奔波筆錄，也因為這通電話，改由讓警方配合到適當場所做筆錄，完成程序。

「家人過世還得奔波筆錄，讓多數家屬幾乎沒辦法承受。」黃宗仁說，意外事故是器捐的一大來源，過去不曉得原來器捐與警方的關係這般密切，直到今年7月17日接到台大醫院器官勸募小組召集人周迺寬的一通電話。

電話那頭告訴他，事故發生後，其家屬若要完成死者的遺願，死後捐出器官，家屬必須要到意外事故的案發派出所，先製作捐贈筆錄，往往案發地點派出所與醫院的所在地相差甚遠，常使家屬已經在悲痛的狀態下，仍得疲於奔命。

周迺寬說，有些時候流程太過冗長，也可能延宕器捐的時間。黃宗仁說，這通電話讓他馬上與警政署長陳家欽報告，後續經決議，主動宣導減化程序，警方配合醫院到適當場所製作筆錄，完成程序。

根據器捐中心今年器捐人數，統計至12月21日，總計有379人，今年3月數字開始暴跌，去年同期為32人，今年3月僅23人，今年4月19人、去年同期為26人，今年5月為25人、去年同期為29人。

周迺寬說，器官捐贈的影響因子非常多，今年院內積極推廣，讓等待器捐的患者簽下器捐同意書，今年有一位40多歲男子，因病須等待心臟移植，最後未等到，但他的捐出眼角膜遺愛人間。他也提到，近期國家正在討論換發數位身分證，建議若要全面換發，也希望藉此時機與戶政單位合作，換證時推廣簽下器捐卡。