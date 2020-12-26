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高雄六龜溫泉季開幕 觀光代言人戴資穎帶頭體驗泡湯
冷氣團即將報到，高雄市六龜寶來花賞溫泉公園今天辦溫泉季暨賞梅開幕活動，羽球天后戴資穎擔任高市觀光代言人，脫下鞋襪泡足湯、品嘗六龜山茶，呼朋引伴到山城享受泡湯樂趣。
六龜區有寶來、不老兩地溫泉資源，為迎接冬天泡湯與賞梅季到來，高市府觀光局與六龜區公所推出「冬遊泡湯尋梅趣，放大想像玩六龜」系列活動，相關活動今天上午在花賞溫泉公園開幕，遊客出遊可享「平日住宿六龜送遊程」，以及一日遊、二日遊優惠補助方案。
觀光局指出，世界球后戴資穎擔任高雄秋冬旅遊代言人，今天上午出席開幕活動，在觀光局長周玲妏陪同下泡足湯，悠閒泡湯欣賞山城美景，隨後轉往旗山、美濃等地拍攝觀光行銷影片。
觀光局長周玲妏說，六龜是暖冬踏青的好去處，選擇冬季到六龜住宿泡湯，還能免費參加深度小旅行，體驗獨特山城魅力。
六龜山區梅花預計在下波寒流報到時綻放，六龜區公所表示，1月9日、10日安排免費接駁車，遊客可先暢遊位在老街的「池田屋」及「洪稇源商號」，接著搭接駁車至溫泉區泡湯。
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