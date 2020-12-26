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宜蘭百果樹紅磚屋年底熄燈 藝文界齊聚幫黃春明打氣

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
黃春明好友，名攝影師阮義忠力邀黃春明當他的「鄰居」，留在宜蘭繼續打拼。記者張議晨／攝影
黃春明好友，名攝影師阮義忠力邀黃春明當他的「鄰居」，留在宜蘭繼續打拼。記者張議晨／攝影

作家黃春明經營的百果樹紅磚屋，今年底將吹熄燈號，黃春明坦言是宜蘭縣議會的決議，讓他心灰意冷，另一方面，他也87歲，希望專心寫作，盼將紅磚屋的棒子交出去，熄燈並不代表畫下句點。他說，辦活動不一定要在紅磚屋，會有另一個團隊，另一個地點接續下去。

紅磚屋位於宜蘭火車站前，門口迎賓立牌寫著「請來喝一杯咖啡，火車會等你」，是火車站前具特色的人文風景，偶爾還可以碰到黃春明在此，為小朋友講故事。

但宜蘭縣議會要求紅磚屋公開招標，加上黃春明要專心寫作，因此發文至宜蘭縣文化局，盼紅磚屋交棒給年輕人，決定營業到月底，他今天也指確實是議會決議，讓他想告一段落，但他今年就滿87歲，還想要繼續寫作，才決定將文化棒子交接下去。

今百果樹紅磚屋舉辦最後一場「漫談老人」講座，小小空間座無虛席，可見黃春明人氣，他以幽默口語，逗得台下哈哈大笑，即使將於年底熄燈，紅磚屋內仍一如往常，充滿歡愉的笑聲。

黃春明好友，知名攝影師阮義忠今天出席時慎重挽留黃春明，熱情分享他為黃春明所規畫的文化場域，阮說，他的阮義忠故事館還有空間，可以辦講座，辦劇團，「我們一起留下來，當鄰居，為宜蘭打拼」。

作家平路今天專程給與黃春明夫婦擁抱，不捨紅磚屋就此畫下句點，她將黃春明比喻為「護國神山」，是他的作品影響許多人；平路的一番話及動作，惹哭在座不少人。

黃春明說，紅磚屋結束後，他的雜誌《九彎十八拐》還在，黃大魚基金會也還在，紅磚屋熄燈不是結束，只是換另一組人，另一個地點，繼續做文化工作。

黃春明妻子林美音說，文化工作各縣市政府都很努力去做，如何讓年輕人可以一代一代接續下去，有賴公部門用心；黃做事專心一志，非常用心，紅磚屋雖畫句點，但他的團隊還在，文化工作仍是黃最重視的一件事。

百果樹紅磚屋今年底熄燈，黃春明在紅磚屋內打造的百果樹，寫滿民眾對他的祝福。記者張議晨／攝影
百果樹紅磚屋今年底熄燈，黃春明在紅磚屋內打造的百果樹，寫滿民眾對他的祝福。記者張議晨／攝影
百果樹紅磚屋今年底熄燈，黃春明今舉辦最後一場講座，現場座無虛席，給予黃春明加油打氣。記者張議晨／攝影
百果樹紅磚屋今年底熄燈，黃春明今舉辦最後一場講座，現場座無虛席，給予黃春明加油打氣。記者張議晨／攝影
黃春明以幽默口語，逗得台下哈哈大笑，即使將於年底熄燈，紅磚屋內仍一如往常，充滿歡愉的笑聲。記者張議晨/攝影
黃春明以幽默口語，逗得台下哈哈大笑，即使將於年底熄燈，紅磚屋內仍一如往常，充滿歡愉的笑聲。記者張議晨/攝影

黃春明 火車站

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