南投婦人經常頭痛 竟是眼睛隅角閉鎖造成

不少民眾常有頭痛困擾，南投縣56歲吳姓婦人最近經常頭痛，有時眼前還會出現光暈，影響到日常生活，到醫院檢查頭部沒異常，她以為是更年期造成。她到南投基督教醫院檢查視力，眼科醫師發現她眼睛隅角閉鎖，眼壓升高導致視力模糊也是頭痛主因。

南基醫院眼科醫師呂威揚說，吳姓女病患進行眼睛初步檢查，有遠視、但眼壓及視力都正常，進一步用隅角鏡檢查時發現，她的眼睛隅角呈現閉鎖狀況，正確診斷是間歇性隅角閉鎖，病人在每次發作之間其實都沒有症狀，只有在發作時才會出現頭痛及視力模糊現象。

眼球就像水球，眼球內液體稱為「房水」，會不斷的分泌、排出。「隅角」是房水排出地方，就像是眼球的排水管，一旦堵塞房水排不出去，會引起眼壓升高，甚至造成急性青光眼。 隅角閉鎖通常容易發生在晚上瞳孔比較大的時候、或是出力導致眼壓升高，房水流通受到阻礙，就會出現視力模糊、頭痛。

呂威揚說，隅角閉鎖容易發生在遠視民眾身上，因為遠視眼的病患眼軸較短，前房較淺，隅角就會容易閉鎖，這不只會發生在老年族群，有遠視的年輕人也要注意。病人間歇性隅角閉鎖不用太擔心，只要視神經都正常，都不算是青光眼，只要打雷射讓房水流通後就能有效避免症狀發生，也能降低日後發生青光眼的機會。