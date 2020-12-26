比照航空黑盒子 交部修法台鐵駕駛台內裝錄音錄影設備

前年普悠瑪事故釀18死，國家運輸安全調查委員會曾建議鐵道局明訂軌道車輛駕駛室裝設具防火功能的聲音影像紀錄器，幫助未來事故還原現場。交通部這周已預告修正「鐵路行車規則」，比照航空器黑盒子，增訂鐵路機構應記錄列車運轉時駕駛室內駕駛台影像及各種聲音規定。

對此，交通部鐵道局表示，規定要求駕駛台要求要有影音記錄設備，讓事故發生得以調查。不過仍舊有部分司機反彈，認為有侵犯隱私的疑慮。

目前台北捷運、桃園捷運、高雄捷運公司輕軌系統於駕駛室內裝設聲音紀錄器。另JR東日本鐵道公司於2018年夏季開始，為提升安全措施，也陸續於在來線通勤電車駕駛室內安裝攝影機。

交通部指出，經查鐵路機構目前僅阿里山林業鐵路，於駕駛室內設置影像紀錄器。對於駕駛台操作情形影像及駕駛室內各種聲音內容包括，駕駛員與其他人員之間的對話（如操作程序、緊急處置等）、駕駛室內的警告聲響及其他聲音（如環境聲音）等，可用來釐清發生行車事故事件時當下駕駛室内操作情形與事故關聯，並保護駕駛避免被誤解究責佐證參採。

台鐵不具名司機表示，針對要裝設影音紀錄設備，已經是時代的潮流，凡事都講求證據，儘管裝設會影響到隱私，但對未來事證調查確實有其必要性。不過他也質疑，拿發生事故的研判標準用於日常的考核，恐怕有點過重。

鐵道局說，行鐵路規則有分高速鐵路跟一般鐵路，這次整併在一起，比較特殊的部分是有要求鐵路機構有要引進安全管理系統，要成立安全專責組織推動安全管理工作，再來規定要求駕駛台要求要有影音記錄設備，事故發生可以調查。另外鐵路法也修正，對行車監控還有運轉，要有保存紀錄，也是為了事故調查使用。

鐵道局說，自預告修正起會有兩個月蒐集意見時間，蒐集完後交通部內也有程序要跑，上路時間未定，但會盡快。台鐵局說，法規上路後會遵守。由於司機幾年前曾強力反對推動加裝錄音錄影設備，據悉台鐵下周將與員工進行相關討論。