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從小嚴重便秘！17天沒解便X光照曝光 網嚇壞：大腸長到心臟了

聯合新聞網 / 綜合報導
一位女大生就在網上發文表示，她從小有很嚴重的便秘問題，沒想到照了X光檢查後驚訝發現，她的大腸「超級長」，居然長到擠到心臟處。圖／擷取自Dcard
一位女大生就在網上發文表示，她從小有很嚴重的便秘問題，沒想到照了X光檢查後驚訝發現，她的大腸「超級長」，居然長到擠到心臟處。圖／擷取自Dcard

便祕是現代人常會遇到的問題，一位女大生就在網上發文表示，她從小有很嚴重的便秘問題，沒想到照了X光檢查後驚訝發現，她的大腸「超級長」，居然長到擠到心臟處，照片曝光後引起網上熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，她從小有很嚴重的便秘問題，小時候要蹲在馬桶上ㄧ兩小時才能解便，長大後最長紀錄17天沒上，就算解出來也是一顆一顆的，雖然她從小到處看醫生，得到的結果就是吃軟便、多喝水、多吃蔬菜，但各種方法都嘗試過了卻還是沒用。

後來原PO自己查閱相關書籍，重新求醫，希望能做鋇劑攝影，沒想到結果出來驚訝發現，她的大腸已經長到擠到心臟處，且最後一段腸子已經沒有皺摺，推測是長年糞便累積在那一段的關係，而唯一的解決辦法是將整付大腸切掉，由於她實在擔心留下後遺症，才在網上發文詢問是否有人有相關經驗。

而照片曝光後，立刻引起廣大網友爭相討論，「這個有點離譜耶，可以去看一下正常比例的大腸模型就知道差多少了」、「切吧你這個正常方式根本無解」、「真的沒辦法想像17天會有多脹」、「大腸位置可以這跑成樣子，怕...」、「這要請專業醫師幫妳評估了，17天真的也太久了」。

原PO也感激網友的建議與鼓勵，她開玩笑表示，歡迎大家多看看世界奇觀，雖然她外表看起來很正常，個性也超活潑，但卻常常承受關於腸道的痛苦，「希望藉由我的例子讓大家多了解這方面的資訊，也歡迎醫學系的朋友們拿我的腸子當作撰寫醫學論文的題材」。

Dcard 醫學系

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