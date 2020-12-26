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晨起僵硬無法握拳！ 婦連跑4科才知類風濕性關節炎作祟

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
時值濕冷冬天，正是類風溼性關節炎好發時機。一般人不費吹灰之力可以辦到的，對類風溼性關節炎病患說，卻有如高難度的特技；關節的腫痛讓他們生活不便、行動處處受限。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
時值濕冷冬天，正是類風溼性關節炎好發時機。一般人不費吹灰之力可以辦到的，對類風溼性關節炎病患說，卻有如高難度的特技；關節的腫痛讓他們生活不便、行動處處受限。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

早上起床身體僵硬無法握拳，莫名關節痠痛？別以為只是身體老化。63的歲吳女士無預警多處關節疼痛腫脹，三個月內連跑四科，最後才在風濕免疫科確診為「類風濕性關節炎(RA)」。醫師呼籲，時值濕冷冬天，正是不少類風濕性關節炎患者好發時機，當心延誤治療或未定時服藥，都會導致病情惡化。

類風濕性關節炎屬於自體免疫疾病，因免疫系統紊亂，關節滑膜發炎增生破壞關節結構，大多好發於40歲以上民眾，女性較男性還高出3倍。吳女士先後求診骨科、復健科、家醫科都未獲改善、跑去內科抽血，意外發現血液中類風濕性因子呈現陽性，轉往免疫風濕科才確認罹患類風濕性關節炎。

台灣目前約有6萬類風濕性關節炎患者，北榮內科部過敏免疫風濕科醫師曹彥博提醒，早期患者常有晨間僵硬、無法握拳，或是沒有原因的關節痠痛，都要提高警覺。

以往類風濕性關節炎多為不可逆的疾病，大多病人關節一旦被破壞就無法復原，但曹彥博表示，現在除了傳統疾病修飾抗風濕病藥物(DMARDs)，一個月施打一次、可阻斷第六介白素(IL-6)作用的生物製劑，也是目前病人普遍滿意度較高的治療方式，根據臨床觀察，早期開始使用生物製劑的病人，關節上的孔洞有明顯改善，對於抗拒每天吞藥的病人來說，也可以提升用藥順從度。

國泰醫院風濕免疫科主任全以祖則表示，類風濕關節炎與退化性關節炎不同，前者是免疫性疾病，藥物是很重要的處置；退化性關節炎患者，消炎藥只是症狀控制，並非改善症狀。

類風濕性關節炎 患者 醫師

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