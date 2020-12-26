寒流30日猛襲！氣象局：跨年台北探7.4度 有望創15年新低

今年入冬首波寒流要來了。中央氣象局說，寒流30日報到，影響到明年1月1日，氣溫將瞬間溜滑梯，台南以北、宜蘭、花蓮低溫下探8度，根據最新預報顯示，台北市有機會在31日出現7.4度低溫，有機會打破2004年7.6度紀錄，創下15年新低。

氣象預報員陳伊秀說，今天是空檔，各地天氣多雲時晴、晴到多雲，僅基隆北海岸雲量多，可能有零星降雨，大台北山區跟花東山區下午雲量也會增多。北部高溫有機會來到24到25度，中南部25到28度，花東23到24度。北部、中部低溫18度，南部19度，花東19到20度。

陳伊秀說，明天會有鋒面通過，緊接著東北季風增強，鋒面帶來的水氣影響只到明天，基隆北海岸、東半部有局部降雨，花蓮、台東則是零星降雨。北台灣高溫略降，約來到22度，其他地區變化不大。至於低溫北部、東半部17到19度，空曠地區下探15度。

陳伊秀說，下周一、二又是空檔，周一東北季風持續影響，到周二才會減弱，北部、東半部跟中南部山區降雨轉為零星。北部高溫回升1到2度，來到22到23度，中南部則沒有太大變化。

陳伊秀說，下周三30日鋒面通過，緊接著寒流等級冷空氣南下，氣溫快速驟降，會持續兩天都很冷，其中30日是又濕又冷，北部和宜蘭有短暫降雨，花東局部降雨，中部南部多雲到晴。31日轉為迎風面北部、東半部局部降雨，到了明年元旦冷空氣才略為減弱。

陳伊秀說，30日清晨北台灣低溫就開始降，台南以北、宜蘭、花蓮最低溫下探8度，空曠地區6到7度，高雄、屏東、台東10到11度，空曠地區8到9度。

陳伊秀說，30日北台灣高溫18度，30入夜開始到31日可能高低溫就不會有明顯區別，且高溫不一定出現在白天，按照目前預報，31日台北信義區低溫7度、高溫9度，整天都是冷，沒有什麼差別。

至於今年跨年是否破15年來溫度新低，陳伊秀說，根據最新預報31日有機會來到7.4度，會比2004年7.6度還低，但她說，是否跨年那時候最冷還要觀察 ，有可能在31日清晨也不一定，但有機會破紀錄。

針對下雪狀況，陳伊秀說，30到31日清晨都有機會，30日水氣比較多，溫度跟水氣配合這段時間機會更高，以北台灣區域為主，800公尺以上山區會有結冰或結霜，1000公尺以上的山有機會降雪。中南部山區降雪機率比較小，因為溫度夠水氣不夠。