東勢林場滿山楓紅慶元旦 1月壽星免費入場

連日氣溫驟降，東勢林場遊樂區裡的變色葉植物已變色轉紅，滿山楓葉或黃或紅，相當美麗。東勢林場遊樂區於2021年元旦連續假期推出「悠遊森林享樂趣」系列活動，並推出早鳥門票優惠價，元月份壽星免費入場和元月份壽星平日住宿7折優惠。

元月份壽星於元旦連假期間1月1日至1月3日憑身分證件即可免費入場；以及元月份壽星於元月份平日訂房，可享7折優惠，每人限量1間。元旦連假期間每日上午10點以前入場，享早鳥優惠價160元。

由於連日來受到氣溫下降的影響，東勢林場遊樂區裡的變色葉植物已慢慢變色轉紅，滿山楓葉或黃或紅，還有油桐樹、落羽松、無患子等變色葉植物，也都陸續換上彩色的冬裝，相當美麗；還有白雪木、芳香萬壽菊等也正在陸續綻放中，滿園五彩繽紛的花朵，相當有看頭。