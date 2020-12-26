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東勢林場滿山楓紅慶元旦 1月壽星免費入場
連日氣溫驟降，東勢林場遊樂區裡的變色葉植物已變色轉紅，滿山楓葉或黃或紅，相當美麗。東勢林場遊樂區於2021年元旦連續假期推出「悠遊森林享樂趣」系列活動，並推出早鳥門票優惠價，元月份壽星免費入場和元月份壽星平日住宿7折優惠。
元月份壽星於元旦連假期間1月1日至1月3日憑身分證件即可免費入場；以及元月份壽星於元月份平日訂房，可享7折優惠，每人限量1間。元旦連假期間每日上午10點以前入場，享早鳥優惠價160元。
由於連日來受到氣溫下降的影響，東勢林場遊樂區裡的變色葉植物已慢慢變色轉紅，滿山楓葉或黃或紅，還有油桐樹、落羽松、無患子等變色葉植物，也都陸續換上彩色的冬裝，相當美麗；還有白雪木、芳香萬壽菊等也正在陸續綻放中，滿園五彩繽紛的花朵，相當有看頭。
東勢林場指出，到園區除了賞花、賞楓外，元旦假期也推出「新年祈福敲平安鐘闖關遊戲」，凡購票入場者即可取得1張遊戲闖關卡，共有3個關卡，完成闖關後，即可現場抽大獎。此外，還有拍照上傳打卡活動、定時導覽解說、街頭藝人表演、原木杯墊DIY等活動，希望藉由活動讓大家能漫步在森林裡，享受森林浴的洗禮，放鬆身心靈有益身體健康。
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