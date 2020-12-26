高鐵數位客服上線！ 不只提供24小時諮詢 還能報失

服務再升級。台灣高鐵公司今天宣布，為提升服務效率與品質，即日起推出「數位客服」服務，引進數據分析整理、自然語音與文字處理、機器學習等技術，建置數位客服系統，可提供旅客24小時、全年無休的常用問題諮詢及個人化服務申請與查詢服務。

台灣高鐵說，旅客只要利用台灣高鐵企業網站或「台灣高鐵」App進入數位客服後，透過文字或語音簡單輸入題目，就可快速獲得文字或語音的回覆說明。如提問超出數位客服可處理範圍，則會轉接線上真人文字客服（服務時間為每天6時至24時）繼續提供協助，縮短旅客線上等候服務時間，提供旅客更便利、貼心的服務。

台灣高鐵表示，隨著網路與行動通訊技術的進步，民眾使用社交媒體習慣已養成，顧客服務方式亦朝向數位化、多元化發展，台灣高鐵特別運用營運近14年所累積的各種旅客常見問題知識庫，結合創新數位科技，期望提供旅客更加貼心、便利的服務。

台灣高鐵說，數位客服除了常見問題諮詢外，另可提供遺失物品報失、乘車導引申請、旅客個人化服務申請與查詢服務。例如旅客在旅途中遺失物品，可透過數位客服辦理報失，系統將逐步引導旅客完成相關資訊登記與確認後，提供報失單編號給旅客作為後續查詢使用，而高鐵另一端在有拾獲遺失物品時，也會建立資料並進行比對，比對成功就會依報失單的聯絡資訊通知旅客領取等，大幅簡化作業程序，讓旅客更加便利、安心。