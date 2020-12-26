9成民眾都用錯了！暖暖包不是用搓的、別握手中 正確用法曝光

下禮拜就是跨年了，天氣風險公司總經理彭啟明表示，預期跨年北部低溫都會地區下看7-8度，空曠地區5-6度，這波寒流會很有感，為了保暖，不少人會使用暖暖包，但是日本醫學專家調查發現，有9成的人使用方式都錯誤了。

彭啟明說，周四跨年當天會逐漸由濕冷轉乾冷，迎風面的東北角到宜蘭仍偶陣雨，但多數地方將轉陰沉較乾的天氣，中南部略晴朗，北部低溫都會地區下看7-8度，空曠地區5-6度，中南部輻射冷卻低溫，也可能都只有個位數字的溫度，預期下周末才會逐步回溫，這波寒流會冷得很有感，要預作準備。

為了保暖，民眾紛紛拿出暖暖包使用，幾乎大家認知的使用方式都是「搓到它熱，然後放口袋就好。」但其實正確使用則為，把暖暖包搖一搖，3到5下就會發熱了，如果不斷搓揉反而會讓鐵粉受熱不均，容易變得不暖，這也是最常見的錯誤方式。

日本醫學博士福田千晶著作的《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》一書也提到，如果身上只有一個暖暖包，第一順序放腰部，因為周圍有肝腎血液量多的器官，腰部若暖活，大腦緊張狀態就會解除，身體會從手腳末端開始泛紅暖活。

另外她也指出，如果只有一個暖暖包，千萬別握在手中，會將熱能都浪費，只有手暖活，其他部位依舊會很寒冷。如果有好幾個暖暖包，也可以放在還可以放在背部、腹部與頸部等部位，不只保暖還可以舒緩頭痛、痠痛等症狀。最後她也提醒，暖暖包避免長時間和皮膚接觸，否則可能會出現低溫燙傷情形。