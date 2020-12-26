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高捷岡山路竹延伸線 有譜

經濟日報 / 記者江睿智／台北報導
高雄捷運岡山路竹延伸線路線。（圖／高雄市政府提供）
高雄捷運岡山路竹延伸線路線。（圖／高雄市政府提供）

國發會委員會昨（25）日通過高雄捷運岡山路竹延伸線可行性報告，延伸路線總長7.84公里，總經費約200億元，預計明（2021）年6月動工，2027年6月通車，該捷運將串聯南科橋頭園區、高雄園區、楠梓工業區及本州工業區，貫穿北高雄產業廊帶。

高雄市副市長林欽榮表示，該計畫由高雄捷運岡山站往北延伸至南路竹站，串聯高雄最重要工業區，南科橋頭園區將在明年底批地給業者，南科高雄園區更是一地難求，包括群創、華邦、日商三井等都在南科高雄園區設廠；預計南科地區將帶來40萬人口。

他進一步指出，日月光將與美商高通合作在楠梓加工區投資百億元，興建18座智慧工廠，換言之，楠梓工業區將繼續擴展；北高雄產業發展與帶動就業，急迫需要這條捷運線，「這是高雄最好的耶誕節禮物」。

國發會昨日召開委員會議審議通過交通部陳報「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫」綜合規劃（第二A階段）暨可行性研究報告修正報告，將報行政院核定。

國發會指出，該計畫由高雄捷運岡山（RK1）站尾軌往北延伸至南路竹（RK6）站，路線總長7.84公里，計畫路線、車站均位於台1省道上，採高架興建，機電系統與原高雄捷運紅線相容，可一車到底無需轉乘，機廠共用原高雄捷運紅線北機廠，總經費199.32億元，預計於2027年通車，計畫期程至2029年。

林欽榮說，經費部分中央負擔98.69億元，高雄市負擔100.63億元。該計畫已超前部署，岡山（RK1）站已發包施工，該案已完成基本設計，預計明年6月開工，2027年6月通車營運，經測試後，2029年驗收完工。

國發會指出，高雄捷運岡山路竹延伸線可直接服務岡山、路竹地區民眾，以及北高雄產業廊帶之就業及進駐人口，並可打造大高雄地區30分鐘生活圈的優質大眾運輸環境。

捷運 岡山 國發會

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