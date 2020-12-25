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改善變形耳 花蓮門諾團隊建議把握黃金治療期盡早矯正

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮葉小妹妹出生時診斷有隱耳症，經穿戴矯正器4個月，已調整回來。圖／花蓮門諾醫院提供
花蓮葉小妹妹出生時診斷有隱耳症，經穿戴矯正器4個月，已調整回來。圖／花蓮門諾醫院提供

花蓮門諾醫院復健科團隊一年來成功協助5位新生兒完成耳朵矯正，醫師表示，先天耳朵變形或畸形發生率，近年有增加趨勢，建議家長若發現新生兒耳朵外形明顯不同，出生一周內趕緊矯正，把握一個月黃金治療期，效果最好。

花蓮葉先生今天到門諾醫院，感謝復健科團隊成功矯正女兒的右耳。他分享，女兒一出生就診斷出右耳有隱耳症，夫妻倆抱著女兒跑了多家醫療院所，醫師建議「長大再開刀」，但他遇到一位就讀國小6年級的學童，因隱耳症眼鏡戴起來總是斜一邊，甚至要用黏土撐著才行，驚覺不能等到女兒長大再處理，抱著女兒向門諾醫院復健科求診。

他感謝門諾醫院復健科醫師及職能治療團隊，利用副木為葉小妹妹量身打造耳朵矯正器，穿戴治療4個月，將右耳調整回來。

門諾醫院復健科主任陳立蓉表示，先天耳朵變形或畸形的發生率有逐漸增加趨勢，目前國內發生率約10%到30%。由於新生兒體內雌激素水平高，軟骨彈性差、可塑性高，因此建議出生一周內開始矯正，1個月內是黃金治療期，愈早治療，效果愈好。

門諾醫院整形外科醫師賴幸光指出，耳廓畸形不僅影響外觀，對孩子心理發育也有影響，建議一出生就使用耳朵矯正器介入治療，可避免長大時動手術引起的併發症或感染風險，或因取肋間軟骨或植皮等手術必須負擔較高的費用。若家長對矯正後的形狀不滿意，還是可以再動手術。

職能治療師張雅鈞表示，耳朵矯正器主要以輕巧的副木製作，會根據個案情況量身訂做，並由職能治療師評估判斷適合的擺位力量，找到最服貼舒適的穿戴角度，屬於非侵入性治療，家長也可自行協助孩子穿脫，相當方便。

門諾醫院團隊建議，若發現孩子耳朵外型異常，可到復健科諮詢，由專業人士提供建議，再評估是否適合做矯正。

花蓮門諾醫院職能治療師張雅鈞說明以耳朵矯正器矯正變形耳的優點。圖／花蓮門諾醫院提供
花蓮門諾醫院職能治療師張雅鈞說明以耳朵矯正器矯正變形耳的優點。圖／花蓮門諾醫院提供
花蓮門諾醫院復健科醫療團隊，為右耳患隱耳症的葉小妹妹量身打造專屬的耳朵矯正器，穿戴4個月後已調整回來。圖／花蓮門諾醫院提供
花蓮門諾醫院復健科醫療團隊，為右耳患隱耳症的葉小妹妹量身打造專屬的耳朵矯正器，穿戴4個月後已調整回來。圖／花蓮門諾醫院提供
花蓮門諾醫院復健科醫療團隊建議家長，若發現孩子有耳朵變形，即早矯正治療。圖／花蓮門諾醫院提供
花蓮門諾醫院復健科醫療團隊建議家長，若發現孩子有耳朵變形，即早矯正治療。圖／花蓮門諾醫院提供

耳朵 復健

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