改善變形耳 花蓮門諾團隊建議把握黃金治療期盡早矯正
花蓮門諾醫院復健科團隊一年來成功協助5位新生兒完成耳朵矯正，醫師表示，先天耳朵變形或畸形發生率，近年有增加趨勢，建議家長若發現新生兒耳朵外形明顯不同，出生一周內趕緊矯正，把握一個月黃金治療期，效果最好。
花蓮葉先生今天到門諾醫院，感謝復健科團隊成功矯正女兒的右耳。他分享，女兒一出生就診斷出右耳有隱耳症，夫妻倆抱著女兒跑了多家醫療院所，醫師建議「長大再開刀」，但他遇到一位就讀國小6年級的學童，因隱耳症眼鏡戴起來總是斜一邊，甚至要用黏土撐著才行，驚覺不能等到女兒長大再處理，抱著女兒向門諾醫院復健科求診。
他感謝門諾醫院復健科醫師及職能治療團隊，利用副木為葉小妹妹量身打造耳朵矯正器，穿戴治療4個月，將右耳調整回來。
門諾醫院復健科主任陳立蓉表示，先天耳朵變形或畸形的發生率有逐漸增加趨勢，目前國內發生率約10%到30%。由於新生兒體內雌激素水平高，軟骨彈性差、可塑性高，因此建議出生一周內開始矯正，1個月內是黃金治療期，愈早治療，效果愈好。
門諾醫院整形外科醫師賴幸光指出，耳廓畸形不僅影響外觀，對孩子心理發育也有影響，建議一出生就使用耳朵矯正器介入治療，可避免長大時動手術引起的併發症或感染風險，或因取肋間軟骨或植皮等手術必須負擔較高的費用。若家長對矯正後的形狀不滿意，還是可以再動手術。
職能治療師張雅鈞表示，耳朵矯正器主要以輕巧的副木製作，會根據個案情況量身訂做，並由職能治療師評估判斷適合的擺位力量，找到最服貼舒適的穿戴角度，屬於非侵入性治療，家長也可自行協助孩子穿脫，相當方便。
門諾醫院團隊建議，若發現孩子耳朵外型異常，可到復健科諮詢，由專業人士提供建議，再評估是否適合做矯正。
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