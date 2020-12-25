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大陸出版品申請許可 文化部：朝精準規範低度管理修法

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
圖為之前引發爭議的大陸童書「等爸爸回家」。圖／擷取南市議員陳怡珍臉書
圖為之前引發爭議的大陸童書「等爸爸回家」。圖／擷取南市議員陳怡珍臉書

針對媒體報導有關大陸地區出版品申請許可一事，文化部今（25）日邀集出版界代表進行意見交換。文化部表示，大陸地區圖書發行申請許可並不影響ISBN申請，文化部將研議修法及程序簡化，修法原則為「精準規範、低度管理」，並朝出版業者自律或採建立公約方式，協助業者減輕負擔，並維護台灣珍貴的民主自由價值。

文化部說明，明年將啟動圖書銷售收入免徵營業稅，為簡化業者申請程序，文化部預計與國家圖書館進行資料串接，業者在申請ISBN時，資料將同步提供文化部進行免稅認可及大陸地區圖書發行許可。文化部也強調，大陸地區圖書發行申請許可及免稅審認，不影響ISBN的核發。

文化部強調，台灣民主自由是國人多年努力的成果，在台灣民主自由的環境之下，絕無思想審查的可能。大陸出版品許可辦法的落實，是為民主防禦機制的體現，避免不具善意的國家利用台灣的民主自由，破壞台灣的民主自由，期盼大家共同維護台灣最引以為傲的民主自由價值。

文化部 出版業 圖書館

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