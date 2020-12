沒胃口誤當感冒後遺症 婦延誤就醫驗出胃癌末期

神力女超人的原型人物有兩位,分別是馬斯頓的妻子伊莉莎白及情婦奧莉薇.拜恩(Olive Byrne, 1904-1990)。他們三人籌組了一個和樂融融的三角關係大家庭,伊莉莎白與馬斯頓生了一子一女,奧莉薇則生了二個兒子。而這段傳奇故事在2017 年被搬上大螢幕,由女導演安吉拉.羅賓森(Angela Robinson)編導的電影《神力女超人的秘密》(Professor Marston and the Wonder Women)。

2020-12-25 17:37