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嬰幼兒副食品鎘超標下架 業者今公布退費方案
消基會日前公布抽測市售嬰幼兒米製副食品調查結果，新北市衛生局12月15日前往稽查，義峰食品的「糙米（米夫）」、慧鴻公司委託製造的「三立乳兒米餅」皆檢出重金屬鎘超標，要求業者立即下架回收案內產品，並限期改正，業者今天發布聲明稿及退貨方式。
調查結果公布後，義峰食品已在第一時間主動下架並回收該項商品，同時將產品送檢。衛生局表示，兩家業者的產品皆檢出重金屬「鎘」超過限量標準0.04ppm，超出食安法訂定「嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品」標準，另循線追查「糙米（米夫）」的原料「加工用糙米」進行抽驗，重金屬檢驗結果符合規定，而「三立乳兒米餅」原料來源已移請宜蘭縣衛生局追查。
為維護消費者權益，新北消保官已出面和業者溝通協調，消費者若已購買「糙米（米夫）」及「三立乳兒米餅」產品，不論產品效期批號，皆可持購買發票及產品包裝至原購買通路辦理退貨；若無發票，則可撥打服務專線（義峰食品02-22695537、慧鴻貿易02-26026601）辦理退貨或退費。
衛生局重申，食品製造業者應善盡自主管理責任，倘發現產品有危害衛生安全時，應依食品安全衛生管理法第7條第5項主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報衛生主管機關，切莫心存僥倖，若查獲仍販售問題產品，將依違反食安法第47條處3萬元以上300萬元以下罰鍰。
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