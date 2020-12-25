研議加嚴寶寶食品原料米規範？ 農委會：會配合衛福部

消基會日前抽驗嬰幼兒米食副食品20件中發現4件寶寶米餅重金屬鎘超標，食藥署與農糧署擬加嚴寶寶食品的原料米規範，農委會農糧署長胡忠一今天表示，若調整會配合衛福部。

根據消基會抽驗結果，包含「義峰糙米麩」、「旺仔營養精純米餅量販包」、「三立乳兒米餅」、「喜稼園米餅（糙米）」等4件，驗出鎘含量介於0.05至0.3ppm間，根據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品鎘的限量是0.04ppm。

我國一般白米的鎘容許量是0.4ppm，但嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品鎘的限量是0.04ppm；世界衛生組織(WHO)針對鎘提出暫定每月容許耐受量，每個月每公斤體重是25微克，若以最高鎘含量0.4ppm的米計算，10公斤的小寶寶每個月吃625克米(最高鎘含量0.4ppm的米)就超標，等於一天吃21克以上生米就超標。

我國一般白米的鎘容許量是0.4ppm是比照國際法典委員會(CODEX)，嬰幼兒米食品鎘的限量是0.04ppm比照歐盟，衛福部說這是國際標準，但歐盟一般米的標準為0.2ppm，包括東亞地區同樣食米國家包括韓國、新加玻、中國大陸、香港的一般白米鎘容許量也皆為0.2ppm。

胡忠一表示，他們(食藥署)前天已經開過會了，是否把重金屬限量往下調整，現在還沒有定案，主導權在衛福部，農委會會配合食藥署專家的意見一起討論。