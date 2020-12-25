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農業精品展售會今起3天在世貿 估吸25萬人次攤位禁試吃

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
消費者在此購買1000元，進行登錄就可獲得250元農遊券一張。攤位現場掃專屬APP，消費者填寫個資，同時上傳消費發票供查詢稽核，明年3月2日農遊券就會發送到消費者手機，這張農遊券可以使用到4月30日。記者彭宣雅／攝影
消費者在此購買1000元，進行登錄就可獲得250元農遊券一張。攤位現場掃專屬APP，消費者填寫個資，同時上傳消費發票供查詢稽核，明年3月2日農遊券就會發送到消費者手機，這張農遊券可以使用到4月30日。記者彭宣雅／攝影

為推廣民眾採買春節年貨農委會推出農遊券2.0，到小年夜為止，農委會一連舉辦六場展售活動，首場「2020安全安心農業精品展售會」今天起一連三天在世貿一館展開，消費者在此購買1000元，進行登錄就可獲得250元農遊券一張；農糧署推估這三天會吸引25萬人次參加。

今年一共有198家農漁畜攤位業者、13個展區參加，會場裡展售的商品一定要通過有機或產銷履歷認證。由於疫情升溫，展場採實名入場制，全場禁止飲食(美食區除外)，並且全程戴口罩。室內大型活動全場禁止試吃試喝，唯一可試吃場地需到有隔板的國民美食區，農產精品產展銷會，每個攤位禁止試吃試喝，吃喝要保持1.5公尺的安全距離。

農委會農糧署長胡忠一表示，因為新冠肺炎疫情關係，餐飲業採用食材方面減少，消費面也有減少，今年國內的農產品產量供應持平，消費減少，因此國內農產品價格會比以往親民；他表示，這三天預訂有25萬消費者進場，若每人以3000元消費計算，消費額可達到15億，贈送農遊券每張250元，預計加總可以創造新台幣20億元的效應。

胡忠一表示，這場展售會共有198家廠商、13個展區，首推蜂產品區，做了證件刷卡實名制，價格欽明，最有很多贈品，這三天購買滿1000元，可以拿到一張250元一張的農遊券，每人一張，滿1000元就可送購物袋，還能參加抽獎，獎品超過百萬。

採買春節年貨，展售活動單日消費金額滿1000元，就送一張250元的農遊券，一人限領一張，估計要發66萬張，預算1.65億元，預算來自農委會農村再生基金預算，以及所屬各單位的行銷費用。

消費者購買後，在消費的攤位現場掃專屬APP，消費者填寫個資，同時上傳消費發票供查詢稽核，明年3月2日農遊券就會發送到消費者手機，這張農遊券可以使用到4月30日。

「2020安全安心農業精品展售會」今天起一連三天在世貿一館展開，消費者在此購買1000元，進行登錄就可獲得250元農遊券一張；農糧署推估這三天會吸引25萬人次參加。記者彭宣雅／攝影
「2020安全安心農業精品展售會」今天起一連三天在世貿一館展開，消費者在此購買1000元，進行登錄就可獲得250元農遊券一張；農糧署推估這三天會吸引25萬人次參加。記者彭宣雅／攝影
「2020安全安心農業精品展售會」今天起一連三天在世貿一館展開，農糧署推估這三天會吸引25萬人次參加。記者彭宣雅／攝影
「2020安全安心農業精品展售會」今天起一連三天在世貿一館展開，農糧署推估這三天會吸引25萬人次參加。記者彭宣雅／攝影

農委會 疫情 年貨

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