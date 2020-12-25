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明年1月1日起政府那些新措施將施行？高市府暖心總整理

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
明年元月1日起，基本工資調整。圖／高雄市政府提供
明年元月1日起，基本工資調整。圖／高雄市政府提供

明年元月1日起，政府推出許多新事項，基本工資調漲、基本生活費調增，還有農民退休儲金等，高雄市另有都審興革制度啟動、低收入戶和中低收入戶所得標準調整等。高雄市政府整理了明年新增的行政措施，提醒民眾注意自身的權益。

高市府表示，明年起每月基本工資調整為2萬4000元，每小時基本工資調整為160元。高市府呼籲雇主遵守工資新制，若經查發現有低於基本工資之違規情形，將遭裁罰2萬元以上100萬元以下罰鍰。

高市農業局表示，針對未滿65歲的農民健康保險被保險人，且未領取相關社會保險老年給付，含勞保、軍保、公保等老年退休金等為對象的農民退休儲金，將在1月1日生效，具資格者可向各戶籍所在地農會保險部申請。

農業局另提醒農民，市府為減輕農民負擔，從今年10月1日起加碼補助農業保險20%的保費，再加上中央補助的50%保費，可減少農民負擔；高市目前有水稻、芒果、芭樂、荔枝、蜜棗、木瓜、水梨，以及香蕉植株跟收入等保險。其中香蕉收入保險投保到明年3月底為止，歡迎農友向土地所在地農會詢問投保。

高雄都發局表示，都審興革制度明年元旦正式啟動，未來民間開發案的程序採分層、分級、分流處理，案件隨到隨審，公共工程案件都審規模從嚴，由市府帶頭提升都市景觀與環境品質。

在社會福利方面，社會局表示，明年起低收入戶所得標準調整為每人每月1 萬3341元、中低收入戶所得標準調整為每人每月2萬12元、身心障礙者生活補助及中低收入老人生活津貼所得標準調整為每人每月3萬3353元，受惠人數預計增加1809人。

有關高雄市學校午餐，市府表示，已將「一律採用國內在地豬肉、牛肉生鮮食材及其加工品」納入午餐工作手冊與採購契約規範，並要求供餐學校年底前完成契約變更或以「附約」增加約款方式因應，全市高級中等以下學校已於今年12月18日全面換約完成。

高市府表示，為增加民眾可支配所得，減輕民眾負擔，個人綜合所得稅基本生活費由17.5萬元調高至18.2萬元，增加7千元，將自明年5月申報所得稅時適用，預估將有205萬戶受惠。

衛生局表示，自今天起，流通販售於市面之「國產平面式醫用口罩」必須要有雙鋼印，於口罩本體下方標示「MD」及「Made In Taiwan」，若沒有雙鋼印的「國產平面式醫用口罩」，必須要有衛生局驗章標籤，始得在高市販售。如有口罩相關問題，可詢問各區衛生所口罩反映站。

明年元月1日起，農民退休儲金上路。圖／高雄市政府提供
明年元月1日起，農民退休儲金上路。圖／高雄市政府提供
明年元月1日起，高雄市學生營養午餐每人每餐的費用調高。圖／高雄市政府提供
明年元月1日起，高雄市學生營養午餐每人每餐的費用調高。圖／高雄市政府提供
明年所得稅基本生活費調整。圖／高雄市政府提供
明年所得稅基本生活費調整。圖／高雄市政府提供
明年元月1日起，高雄市部分社福標準調整。圖／高雄市政府提供
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