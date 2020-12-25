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新竹縣推客家食安繪本 13鄉鎮在地特色食材做客家料理

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣衛生局推出全國首本客家食安繪本，透過故事情境教育學童食安觀念。圖／縣府提供
新竹縣衛生局推出全國首本客家食安繪本，透過故事情境教育學童食安觀念。圖／縣府提供

新竹縣政府衛生局推出全台第1本客家食安繪本套冊「魔法門帶我去買菜」，裡頭收錄進13鄉鎮市在地特色食材與食譜，更特別用海陸腔客語錄製語音書，將正確的飲食觀念轉化為故事，針對12歲以下孩子讓他們認識食品安全，也鼓勵親子藉由閱讀繪本，注重起自己吃下肚的食物。

縣長楊文科表示，新竹縣作為客家大縣，這次縣府所推出食安繪本，以海陸腔客語為主，融入在地飲食安全與食品文化，藉由故事引起小朋友興趣，教導孩子從小養成正確飲食習慣外，也振興客語文化，還可運用繪本內食譜，做出在地客家料理，可說是一舉多得。

衛生局長殷東成介紹該書時則說，套冊故事內容以主角小真一家在竹北的生活為主軸，1扇通往各地的「魔法門」為引子，在每篇故事中走遍13鄉鎮市「吃喝玩樂」，並認識竹北烏魚、關西仙草、新豐鹹鴨蛋等地方特色食材。

衛生局說明，繪本第一波印製了1000套，將在農曆春節後把此套童書繪本分送縣內各國小、13鄉鎮市公所圖書館及文化中心，明年1月22日也針對學校老師舉辦導讀說明會，鼓勵老師善用此繪本於校園食安敎育，也預計擴大印製及上架到網路書店。

繪本特色，設計了學習筆記，讓孩子透過學習筆記學習食材來源，記錄食材味道和特色，從魔幻故事中了解生活中常見的食安問題和如何預防，同時認識生活中常見造成食物中毒的病毒及常見的有毒植物，學習環境、食物與身體的關係，並搭配別冊食譜，規畫進13鄉鎮客家美食，鼓勵親子一同到市場採買、烹煮，從小培養健康的飲食習慣。

新竹縣衛生局推出全國首本客家食安繪本，透過故事情境教育學童食安觀念。圖／縣府提供
新竹縣衛生局推出全國首本客家食安繪本，透過故事情境教育學童食安觀念。圖／縣府提供

衛生局 食安

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