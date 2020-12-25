安心醬菜罐頭防疫安心吃 輕鬆化身豪華美食

受到新冠肺炎疫情影響，出門到公眾場合用餐，難免會令人心慌慌，因此也讓「在家用餐」成為餐飲新趨勢。口味眾多、方便的各式醬菜罐頭，即成為民眾發揮廚藝、在家安心吃飯的絕佳好選擇。

市售的罐頭種類眾多，令人信賴的領導品牌，往往也成為消費者的首要之選。市占率第一的「愛之味醬菜」，嚴選頂級蔬菜食材，保有鮮脆可口的口感，同時搭配100%非基改純釀造醬油、香菇昆布熬汁，經120天自然發酵，無防腐劑與人工色素，並透過高溫殺菌和真空處理工序，讓美味之餘更添安心感。不僅可以直接配飯、粥食用，更可以豪華變身成一道道的餐桌美饌。

以「珍保玉筍」為例，甘香酸辣、含豐富纖維的筍絲罐頭，可以搭配柳松菇、雞胸肉、蔥、辣椒、蒜頭翻炒爆香，就能做出「玉筍炒雞絲」，鹹香微辣又帶清甜的滋味，總讓人食指大動。「壺底蔭瓜」以傳統豆麴蔭製瓜胚，再以長時間熬煮之蔭油調味，正適合搭配雞肉或雞大腿、香菇，一同以電鍋燉煮成「蔭瓜香菇雞」，寒冬中暖心又暖胃。

高人氣的「鮮味脆瓜」，獨家採用香菇原汁、醬油原汁調味，不單脆瓜甘脆可口，醬汁也是香醇開胃。民眾在家只要將豬絞肉煸炒至出油，加入油蔥酥、蒜末炒香，再加入鮮脆條瓜和調味料炒勻，最後燜煮30分鐘，就是一鍋香氣四溢的滷肉燥，澆上白飯、拌成「脆瓜滷肉飯」，越吃越香又療癒。

除此之外，「土豆麵筋」的麵筋皆以新鮮沙拉油油炸，品質佳又無油耗味，還富含植物性蛋白質。料理時可先將紅蘿蔔、香菇翻炒，再加入土豆麵筋、大白菜與調味料一同燉煮，溫潤又具養生概念的「土豆麵筋滷白菜」就能輕鬆上桌。至於使用香菇原汁、豆油原汁調味的「青脆菜心」，選用上等新鮮菜心作為主角，味鮮爽口，切成碎粒後搭配豬後腿瘦絞肉、雞蛋一同蒸熟，就是軟嫩又爽口的「菜心肉蒸蛋」，連湯汁都美味，令人忍不住多扒幾口白飯。

為了在疫情中讓家人安心用餐，許多民眾紛紛捲起袖子、為愛下廚。集結多款明星商品的「愛之味醬菜罐頭組合」，兼具CP值與多元風味，發揮創意就能營造出無窮變化，正是防疫期間陪伴每個家庭在家用餐，吃美味、吃放心的最佳良伴！