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小綠人標章食品審查至少快2個月 110年元旦實施

中央社 / 台北25日電

全台每年有許多食品向食藥署申請小綠人標章，但流程曠日費時，每案至少得花1年才能審查完畢。食藥署今天宣布修正相關規定，未來審查至少能縮短2個月，新規定明年元旦實施。

民眾健康意識抬頭，健康產品種類也愈來愈多，根據衛生福利部食品藥物管理署規定，一般食品必須經食藥署核准並獲小綠人標章，才可宣稱是有保健功效的健康食品。

目前可申請的健康食品功效共有13種，包括調節血脂、胃腸功能改善、護肝、免疫調節、骨質保健、不易形成體脂肪、抗疲勞、輔助調整過敏體質、調節血糖、延緩衰老、牙齒保健、促進鐵可利用率及輔助調節血壓，全台共有473款產品獲許可證。

不過，健康食品申請程序曠日費時，一款產品從申請到獲准至少得花上1年的時間，食藥署今天發布「健康食品申請許可辦法」，縮短初審及複審時間並開放產品檢驗與審查同步進行。

食藥署食品組科長楊依珍今天接受媒體電訪時表示，這次修訂主要聚焦4重點，包括將初審及複審時間從各2個月調整為各1個月、初審及複審僅能補件1次、遭駁回案件6個月內可提出1次申復且必要時可實地查核，更重要的是產品檢驗與審查可同步進行。

楊依珍說，健康食品申請審核量大，層層流程跑下來，一款產品至少要花1年以上才有可能完成審核，這次修正上路後，每案審查時間至少能縮短2個月，盼讓有科學實證的產品儘早取得小綠人標章。

楊依珍指出，新規定預計明年元旦起實施，屆時受理的案件將可適用新制，加速審核。

食藥署 牙齒 脂肪

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