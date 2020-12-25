高雄天空灰濛濛 空品紅色警示盡量別出門

許多高雄市民觀察到，今天戶外能見度低，天空灰濛濛一片，因大量境外汙染往南堆積，今天中午前空氣品質呈現局部紅色警示，敏感族群要避免到戶外活動，外出務必戴口罩保健康。

高雄市環保局「空品報你知」觀測提醒，今天上午戶外空氣品質各測站主要是橘色提醒等級，市區局部地區甚至達到紅色警示，與昨天同時段相比，即時的PM2.5監測數值高相當多，主因是因為昨晚境外汙染影響加劇。

這股境外汙染，較高濃度的PM2.5約晚間抵達北部，並在凌晨起逐漸減少，隨著東北風吹，汙染物一路往下風處累積，縱使境外汙染移入狀況已減少，但最下風處的高屏一帶仍然受到前一段時間汙染影響，空氣品質在今天中午前難有明顯改善。

今天下午東北風持續吹拂，但海風進入高雄市區，境外汙染持續往南移開、擴散，PM2.5稍有降低，空氣漸轉為橘色提醒為主。到晚上，風速大幅減弱，台灣陸地少量滯留的境外汙染與境內汙染開始累積，空氣將再轉差。

今天天氣東北風增強，受冷空氣影響，早晚微冷、中午溫暖，建議全天減少戶外劇烈運動。

為降低秋冬空汙壓力，興達電廠秋冬季節配合環保局減煤停機政策，持續採取停2減2措施，1、4號機停機中，2號及3號機友善降載減排。環保局昨天已依環保署空氣品質預報，通知大型工廠提前啟動夜間降載減排應變措施，降低空氣汙染物的排放。