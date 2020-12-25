快訊

室內晾衣等於慢性自殺？面對媒體「季節文」的反應

范瑋琪為「狗官說」道歉 蘇貞昌：沒放心上 肯定黑人努力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

消基會：反萊豬民怨成拒吃美豬行動 台灣豬也無辜受害

聯合報 / 記者謝蕙蓮／即時報導
消基會指出，明年開放萊豬後的一段時間內，民眾會少吃甚至不吃含豬肉食品，將使豬農等連帶受害。圖／聯合報系資料照片
消基會指出，明年開放萊豬後的一段時間內，民眾會少吃甚至不吃含豬肉食品，將使豬農等連帶受害。圖／聯合報系資料照片

含萊克多巴胺美豬再過一周就要開放來台，立法院今天進行開放萊豬相關修法表決。由於政府規定進口豬肉只要標示原產地（國家），不必標示是否含萊劑，消基會董事長黃怡騰表示，只標產地違反食品標示原則，也無法讓民眾安心；開放萊豬後的一段時間內，民眾會少吃甚至不吃含豬肉食品，將使國產豬、豬肉相關食品加工業者連帶受害。

黃怡騰表示，要求保障食安是人民的基本權利，但執政黨在立法院有多數優勢，無論如何都要輾壓民意，通過開放萊豬的相關法令。但他強調，食品標示重要的精神和基本原則，是要標示「 風險事項」，萊豬的食安風險是含不含萊克多巴胺，而不是產地在哪裡，政府用標示產地代替標示萊劑，根本違反標示原則。

美豬 美牛

延伸閱讀

萊豬9行政命令全過關 陳吉仲：內心充滿感激與感動

元旦起開放萊豬登台 近150家進口商承諾絕不進口

萊劑美豬110年開放進口 多個部會宣示不用萊豬

花蓮食安自治條例修正通過 肉品乙型受體素零檢出

相關新聞

蘇偉碩到監察院陳情「政府濫權」 陳菊：有什麼立即迫害？

因反萊豬疑似被政府「查水表」的醫師蘇偉碩今天和中華人權協會來到監察院陳情，要監察院長、國家人權委員會主委陳菊關注這起政府...

影／萊豬元旦進口 侯友宜：中央連人民最卑微請求都做不到

立法院昨日通過開放美國萊豬的九項行政命令，新北市長侯友宜今受訪時表示，總統送了一個「最大、最難過的聖誕禮物」，讓食安更擔...

消基會：反萊豬民怨成拒吃美豬行動 台灣豬也無辜受害

含萊克多巴胺美豬再過一周就要開放來台，立法院今天進行開放萊豬相關修法表決。由於政府規定進口豬肉只要標示原產地（國家），不...

影／萊豬將進口 台中：落實產地標示違者最高罰400萬

立法院昨天表決通過開放含萊克多巴胺的豬肉進口，因應明年萊豬進口，台中市長盧秀燕、衛生局長曾梓展等人今天視察東光公有零售市...

遭轟推萊豬向美國低頭 蘇貞昌：這是錯誤的

立法院昨表決通過九項攸關開放進口美國萊豬行政命令，無黨籍立委高金素梅批評，這是民進黨政府放棄主權，向美國壓力低頭，全面戕...

影／立院表決通過下周萊豬進口！盧秀燕：遺憾、擔心

立法院昨天表決通過萊豬進口，明年將開放含萊克多巴胺的豬肉進口。台中市長盧秀燕今天視察東光公有零售市場攤商張貼豬肉產地標示...

萊豬表決3綠委跑票 柯建銘：送黨團紀律委員會

立法院會昨天上演萊豬表決大戰，但3名民進黨立委跑票；民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，昨天黨團會議決議，表決未與黨團一...

表決戰48小時！綠強過萊豬 藍轉戰公投 哪些萊委現形？

立法院昨天上演表決大戰，處理攸關進口含萊劑美豬、30月齡以上美牛等九項行政命令，民進黨立委以人數優勢，否決在野黨提出不予備查提案。

【總編開箱】平安夜的新聞大禮：立院送萊豬，英國終脫歐

平安夜基本上是個全家團聚，分享希望的日子。不過，對於日報編輯工作而言，這一天充滿了挑戰。立法院內萊豬表決大戰，雖然結果並不意外，但是從晚上國民黨夜宿立院到一整日大戰十小時，不只立委累癱了，隨時守候在現場的記者絕不輕鬆。

「沒擋住萊豬」藍道歉：明年決戰公投

民進黨政府開放含萊克多巴胺美豬九項行政命令昨在立院闖關，在民進黨人數優勢下全數完成備查。國民黨主席江啟臣昨與黨籍立委對沒...

新聞眼／公投戰線 牽動江啟臣連任之路

萊豬行政命令在立法院闖關，國民黨立委四十八小時不斷電、夜宿抗爭，仍敵不了民進黨立委人數優勢，黨主席江啟臣對沒能擋住萊豬鞠...

萊豬強行通過表決 在野黨批不顧民意

立法院會昨天進行萊豬相關修法、行政命令表決，在野黨對於民進黨立委貫徹黨意，不顧民意皆表示強烈不滿，台灣民眾黨立法院黨團總...

熱門新聞

立院萊豬表決戰／校園禁萊豬表決 林淑芬棄權未挺黨團決議

本土疫情生變？ 陳時中下午2時親自說明國內新冠疫情

立院萊豬表決戰／5連霸又新北最高票！ 綠委林淑芬槓萊豬立場如一

9行政命令全通過！ 萊豬明年開放入台

財產申報 陳菊3個半月繳清近千萬元房貸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。