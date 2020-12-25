消基會：反萊豬民怨成拒吃美豬行動 台灣豬也無辜受害

含萊克多巴胺美豬再過一周就要開放來台，立法院今天進行開放萊豬相關修法表決。由於政府規定進口豬肉只要標示原產地（國家），不必標示是否含萊劑，消基會董事長黃怡騰表示，只標產地違反食品標示原則，也無法讓民眾安心；開放萊豬後的一段時間內，民眾會少吃甚至不吃含豬肉食品，將使國產豬、豬肉相關食品加工業者連帶受害。

黃怡騰表示，要求保障食安是人民的基本權利，但執政黨在立法院有多數優勢，無論如何都要輾壓民意，通過開放萊豬的相關法令。但他強調，食品標示重要的精神和基本原則，是要標示「 風險事項」，萊豬的食安風險是含不含萊克多巴胺，而不是產地在哪裡，政府用標示產地代替標示萊劑，根本違反標示原則。