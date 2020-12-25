長榮恐遭減班！ 工會：基層員工受衝擊 盼交部審慎評估

長榮航空紐籍機師違反防疫規定，造成我國253天零本土確診止步，除機師日前已遭長榮火速開除，交通部昨也對長榮祭出100萬元重罰，也傳不排除限縮航班。對此，長榮航空企業工會今表示，尊重主管機關專業防疫判斷，但盼交通部作出裁處手段前，能審慎考慮對全體航空從業人員的影響。

長榮企工表示，機師染疫事件是少部分機組人員不能恪遵紀律的個人行為所致，導致全體國人和航空業從業人員風險與壓力，工會深覺遺憾，並予以譴責，期盼也相信其他機組人員都能引以為警惕，更加嚴格遵從相關防疫規定，保護自己並保護國人。

針對長榮航空公司因未落實管理釀本土病例，遭交通部以「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」開罰100萬元，工會表示，尊重主管機關專業的防疫判斷與最後決定，然而，交通部除公開表明裁罰，最重將採取減班措施，已造成長榮航空內部員工人心惶惶、備感壓力。

長榮企工強調，減班不只影響航空公司營運，也對恪遵防疫規定的空勤、地勤人員和長榮航空集團相關工人造成壓力與衝擊，減班其實處罰到大部分無辜的基層員工，打擊認真執行防疫與清潔措施的機組人員、地勤與修護人員，盼交通部能審慎評估以減班作為究責和處罰手段。