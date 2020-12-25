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跨年夜2004年7.6度最凍！ 氣象局：今年跨年各地寒冷
中央氣象局官方臉書「報天氣 - 中央氣象局」指出，跨年前一天全台各地將迎來入冬最顯著的降溫。今天受東北風影響，27日受鋒面通過及東北風影響，北部及東北部天氣偏涼，26及29日東北風減弱，北部及東北部有短暫回溫的機會。不過，緊接著30日將有寒流南下，各地30日起溫度將顯著降低，氣溫變化大，規畫跨年活動注意保暖。
氣象局說，跨年至元旦台北低溫排行榜，以2004年的7.6度最冷，其次依序是2010年9.5度、2008年10.5度、2007年10.9度、2012年11.9度。
氣象局說，明天東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升；水氣仍然偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。周日鋒面通過及東北季風再增強，下周一東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
下周二東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升；北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周三另一鋒面通過及寒流或強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降；水氣稍增多，北台臺灣有短暫雨，花東地區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
下周四寒流或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷；水氣有減少的趨勢，但北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
此外，周日以前東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島仍有長浪發生的機率，前往海邊活動應注意安全。
明年1月1日白天起至3日寒流或強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。
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